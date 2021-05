A XLVIII Semana de Música do Corpus contará con "artistas de prestixio internacional"

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua,, participou na mañá deste mércores na presentación da, que este ano terá lugar entre o. A edil de Cultura destacou "a paixón pola música que demostran ano tras ano as veciñas e veciñas de Lugo". A edil de Cultura explicou que "este ano contaremos con, que incluirán a artistas e propostas musicais de prestixio internacional".

"Desde a área de Cultura do Concello de Lugo mantemos o noso compromiso con todas as manifestacións artísticas, apoiando ao tecido cultural local e favorecendo que a veciñanza de Lugo poida desfrutar de propostas que sen este tipo de iniciativas non sería posible ver en Lugo", explicou Maite Ferreiro.

A entrada aos concertos, que terán lugar no Círculo das Artes, será gratuíta, pero será preciso reservar entrada no portal web entradaslugo.es ou na Oficina Municipal de Turismo ata tres horas antes do comezo da actuación.

Programación da XLVIII Semana de Música do Corpus