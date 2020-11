A XLII edición dos Premios da Crítica recoñece aos lucenses Olga Novo e Óliver Laxe

Olga Novo, Óliver Laxe, GCiencia, Margarita Viso, Alfonso Costa e Monicreques de Kukas e a Festa do Marisco compoñen o palmarés dos Premios da Crítica 2020, que na mañá deste sábado deu a coñecer os gañadores da súa 43 edición, celebrada baixo a lema A Nosa Fala. Na súa acea a moerse está ou pan do porvir, unha cita do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano, Ricardo Carvalho Calero.

Após semanas de deliberacións iniciadas a comezos de outubro e coa imposibilidade, obrigada pola pandemia, de celebrar o acto presencialmente, a asociación dos Premios da Crítica informou dos gañadores deste ano a través dunha rolda de prensa telemática retransmitida por Internet desde o centro social Afundación de Vigo.

Así, a gañadora do Premio Nacional de Poesía 2020, Olga Novo, levouse este ano tamén o recoñecemento dos Premios da Crítica na categoría de creación literaria. O xurado destaca a "forza lírica" da obra da escritora da Pobra do Brollón, da que aprecian a capacidade de converter vivencias persoais "nun feito poético universal".

O estudo sobre os anarquistas galegos emigrados a América de Beito Alonso foi recoñecido como o mellor traballo de investigación do ano por supor unha obra "rigorosa, propia e sintética" que entrelaza asuntos como a emigración, as loitas sociais e as historias persoais de homes e mulleres a ambos os dous lados do Atlántico. Todo iso, segundo o xurado, nun formato "accesible para un amplo público lector".

GCiencia, o portal de Internet en lingua galega dedicado á divulgación científica e tecnolóxica, gañou na categoría de Iniciativas Culturais e Científicas. Promovido polos xornalistas Eduardo Rolland e Pablo López desde o ano 2013, os Premios da Crítica recoñecen a traxectoria dun proxecto que normaliza o uso do galego no tratamento da información sobre asuntos científicos.

En Música, o galardón recaeu na pianista, compositora e musicóloga Margarita Viso pola súa longa carreira nas artes musicais galegas, na que foi pioneira tanto en traballos de investigación como na divulgación de autores galegos a través da editorial Viso.

Pola súa banda, o premio de Artes Plásticas irá a Alfonso Costa, do que o xurado resalta o seu "extraordinario" traballo ao longo dos últimos 50 anos nos que destacou polo manexo de distintas técnicas artísticas nas que predominan un "depurado debuxo e un rico colorido". En 2019, Alfonso Costa foi convidado o Parlamento bávaro a expor a súa obra no Castelo de Neuburg, na localidade alemá de Pasau.

En Artes Plásticas, a compañía Os monicreques de Kukas foi recoñecida polo seu papel pioneiro dentro dun xénero que os Premios da Crítica queren pór en valor con este galardón. Nados en 1979 en Santiago, nos seus 41 anos de vida evolucionaron cos tempos xerando un "universo amplo" ao seu redor.

LAXE E A FESTA DO MARISCO. Por último, a película Lo que arde de Óliver Laxe suma un novo recoñecemento ao levar o premio en Cinema e Artes Audiovisuais. A cinta galega, a máis taquilleira da historia do cinema na lingua propia de Galicia, que recolle premios e galardóns desde o Festival de Cannes de 2019, pasando polos premios Goya ou a súa recente preselección para representar a España nos Óscar.

Ademais, na categoría de Cultura Gastronómica o premio irá parar á Festa do Marisco do Grove (Pontevedra), da que o xurado destaca a súa capacidade para axuntar a exaltación dos alimentos do mar coa cultura galega.