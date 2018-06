Xesús Mato recolle a súa Medalla Castelao

O párroco Xesús Mato recibiu este xoves unha das Medallas Castelao 2018. Este sacerdote, que foi profesor de relixión, filosofía e música ademais de cura en O Cebreiro e tamén confundador do grupo folk Fuxan os Ventos mostrouse especialmente emocionado con este premio.

Quixo "compartir" a medalla con todas as persoas que o acompañaron durante a súa traxectoria, buscando ser xeneroso "coa mesma sensibilidade que tivo Castelao coa súa terra".

A primeira en recoller o seu galardón foi Isabel Aguirre, directora da Escola Galega da Paisaxe, que admitiu que foi toda unha "sorpresa" a chamada do presidente para outorgarlle este premio que a enche "de alegría e satisfacción". "A vida é moi xenerosa, fago o traballo que máis me gusta e por encima prémianme", proclamou Aguirre que ha na súa quenda chamou a pór en marcha medidas para abordar o cambio climático en base ao que poida repercutir na paisaxe.

A investigadora médica María José Alonso Fernández puxo en valor o recibimento deste premio que a "arraiga máis se cabe a Galicia" posto que a pesar de que non é galega, as súas raíces "están aquí". Por iso, agradeceu a "acollida, tolerancia e agarimo" que lle brindaron " os galegos" e que se acredita con este galardón.

Pola súa banda, o empresario téxtil Jesús Domínguez Fernández, fundador de Bimba e Lola destacou o esforzo do seu pai que forxou unha das empresas máis prolíficas do sector téxtil galego, coa Sociedade Téxtil Lonia, matriz de Carolina Herrera e Purificación García. Destacou que tanto o seu obxectivo como o da súa familia é "crear riqueza en Galicia e para Galicia" un fin que espera que sirva de "guía para as novas xeracións".

A última distinción entregada foi colectiva, ao persoal dos 1.007 carteiros rurais que están activos en Galicia e que percorren máis de 68.400 quilómetros por xornada e que foi recollida por Dolores Nieto, carteira no municipio de Teo.

Ela fixo fincapé na súa profesión como un factor de "cohesión" na comunidade posto que chegan a calquera recuncho de Galicia e tanto ela como os seus compañeiros coñecen "palmo a palmo todas as aldeas e as súas xentes" en desempeño dun "servizo público" que soubo modernizarse. Aplaudiu así o coidado do mundo rural en Galicia, unha contorna que "Castelao tamén coñecía e apreciaba".

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou o feito de que, nun "contorno descentralizado" como o actual, Galicia "é un centro" para España e para Europa, polo que apelou a enxalzar o "galeguismo" dos seus habitantes.

Núñez Feijóo incidiu en que nun contexto como o actual "cobra nova importancia a reflexión que facía o conde de Lemos a principios do século XVII á mantenta da presenza dos galegos nos grandes asuntos de Estado" porque Galicia é "un destino desde onde se pode influír no mundo". "É certo que os galegos temos un carácter propio", polo que durante a súa intervención, tras entregar as Medallas Castelao aos premiados este ano, animou a presumir del.

Durante a súa intervención previa á interpretación do himno galego que clausurou o acto que cada 28 de xuño conmemora a volta á comunidade dos restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Núñez Feijóo destacou que a cerimonia das Medallas Castelao é sempre unha "ponte entre os galegos ilustres do pasado e do presente", o que demostra que Galicia "non é un lugar de paso".

"Esa ponte dinos que Galicia é un destino. Non é un lugar de paso, nin un lugar onde nunca se desfán as maletas, nin tampouco un sitio acertado para esperar o próximo embarque", evidenciando que "a Galicia do adeus é hoxe a Galicia da benvida".

O presidente galego, apelou así a continuar forxando valores como "a democracia, a convivencia, a solidariedade, a igualdade de xénero, o europeísmo e o galeguismo" que "necesitan ser reivindicados e renovados día a día" para facer fronte ás "ideas fraudulentas que volven como fantasmas do pasado" e pretenden debilitar estes logros conseguidos con esforzo.

Ao acto asistiron a maioría de conselleiros do Executivo autonómico; o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega; o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, acompañado por parlamentarios do grupo socialista, ademais dos deputados de En Marea e o BNG, Eva Solla e Xosé Luís Rivas 'Mini' respectivamente.