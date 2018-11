Xabier P. Docampo, Ana Romaní e Mercedes Peón, Premios Crítica Galicia 2018

Xabier P. Docampo, José Luis Mascareñas, Ana Romaní, Mercedes Peón, Javier Alonso da Pena, a Mostra Internacional de Teatro Cómico de Cangas, Álvaro Lago e Boaga forman o cadro de persoal dos Premios da Crítica Galicia correspondentes á edición de 2018.

"A meniña do abrigo de astracán" de Xabier P. Docampo foi distinguida na categoría de Creación Literaria e resultou seleccionada polo feito da súa coidada estrutura, a viveza e naturalidade dos diálogos, a construción dunha atmosfera que repara na presenza das ausencias, a reflexión sobre a maldade, e a referencia ao cinema como refuxio da inocencia e a súa riqueza.

José Luis Mascareñas foi distinguido en Investigación e no seu caso o xurado tivo en conta que posúe unha exitosa traxectoria investigadora no ámbito da Química, que se aplica a outras áreas de coñecemento como a Bioloxía e a Biomedicina.

Ana Romaní, Premio de Iniciativas Culturais e Científicas, obtivo a consideración pola "súa labor a favor da visibilidade, promoción e difusión da nosa cultura, nas súas diversas manifestacións ou expresións, así como a súa defensa e uso do galego". Tamén se valorou a súa "vontade de intervención e perspectiva feminista".

Mercedes Peón, Premio de Música, foi seleccionada pola súa traxectoria de compromiso coa investigación e documentación do patrimonio musical de tradición oral, un aspecto no que é un claro referente.

Ademais, por ser artífice dunha sonoridade propia innovadora sempre na procura de fórmulas abertas, fóra de corpiños, calidades que son apreciadas en escenarios de todo o mundo.

Javier Alonso da Pena, Premio de Artes Plásticas, sobresaíu porque "é insólito que un xurado dun premio teña a oportunidade de valorar a intervención nunha das obras mestras da arquitectura de todo o occidente europeo: a catedral de Santiago de Compostela".

Por iso, manifestaron, "consideramos que é de xustiza valorar o importante compromiso asumido por Javier Alonso, o nivel de responsabilidade e a súa implicación durante máis dunha década".

"Esforzo que cristalizou no ano 2017 coa finalización da restauración das torres da fachada do Obradoiro, así como a tribuna e o pórtico. Valoramos tamén a recuperación da poética do monumento e do lugar sacro e o traballo simbólico que abordou". A Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas ( MITCFC), Premio de Artes Escénicas, triunfou por ser un espazo de encontro crucial nacido da fusión entre o tecido teatral popular e o profesional.

"Matria", de Álvaro Lago, Premio de Cinema e Artes Audiovisuais, alzouse con este triunfo porque "representa o mellor do noso cinema: o risco narrativo ao fusionar a ficción e recursos documentais. Bota unha ollada poética sobre a realidade que tenta desmitificar o matriarcado galego". Por ultimo, Premio de Cultura gastronómica para a Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga), dádo que ten impacto en todo o territorio, asenta poboación en contornas rurais, incorpora xente nova ao traballo gandeiro, coida colateralmente do medio ambiente e fai chegar o produto aos mercados "máis selectos de España".

No Hotel Os Escudos de Vigo é onde se deu a coñecer no transcurso dun xantar o ditame da cuadraxésimo primeira edición dos Premios da Crítica de Galicia. Baixo o lema "Espigar", reuníronse 340 personalidades representativas dos diversos ámbitos da política, da sociedade e da actividade cultural do país, entre as que se atopaban Abel Caballero, alcalde de Vigo; Carmela Silva, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra; Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega; Anxo Lorenzo Suárez, director xeral de políticas culturais; e Víctor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega.

Bieito Ledo, presidente da Fundación Premios da Crítica Galicia, abriu o acto, conducido por Afonso Vázquez Monxardín, saudando aos asistentes, lembrando a traxectoria dos premios e defendendo a pervivencia da lingua galega.