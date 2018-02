Xabier Díaz e as Adufeiras abren o MusicAD que enche de sons Lugo en marzo

LUGO. Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre, que veñen de publicar novo disco, Noró, algunhas músicas do norte, abrirán o sábado 3 de marzo o programa MusicAD que encherá de sons o mes de marzo na Capela de Santa María de Lugo, que abrirá a súas portas a diferentes propostas dentro da música tradicional e folk.

O espectáculo "Herdeiras" de Carme Penín (xoves, 8 de marzo), os lugueses Tango en Xan3iro (sábado, 10 de marzo), Os d"Abaixo (sábado, 17 de marzo) e a banda irlandesa Triad, con Dónal Lunny (sábado, 24 de marzo) completan a programación desta segunda edición de MusicAD na Capela de Santa María. Todos os espectáculos terán lugar ás 20.30 horas e serán de balde. As entradas poderanse recoller na propia capela, na Ronda da Muralla, e os interesados poderán obter máis información a partir dos número de teléfono 982.210.066 e na web www.deputaciondelugo.org.

Hai só unha semana que Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre puxeron á venda o seu máis recente disco, Noró, un álbum que contén pezas escolmadas polo propio Díaz hai máis de 20 anos na Fonsagrada ou no Courel, entre outras moitas melodías do noroeste da península Ibérica. Este músico e cantor que debutou en solitario en 2007 con Coplas para Icía e que asinou en 2016 The Tambourine Man, a súa primeira colaboración coa ducia de cantoras e percusionistas que integran as Adufeiras de Salitre, é un dos nomes importantes da música tradicional galega. Xacarandaina, Rumbadeira ou Berrogüetto son algúns dos nomes no seu ADN musical.

Continuará a programación o 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, no que Carme Penín artella Herdeiras. Trátase dun espectáculo que quere contribuír á difusión do papel das mulleres na época da Guerra Civil e a posguerra, segundo a Deputación de Lugo, organizadora de MusicAD.

O 10 de marzo será a quenda de Tango en Xan3iro, con Marisa Dapereira, Patricia Coucheiro, Xosé Ramón Saborido e Bruno Villamor, que acometen unha moi particular lectura de melodías tradicionais. Os camiños do folk tamén serán explorados o 17 de marzo por Os d"Abaixo, exintegrantes de formacións tan importantes na música galega como Berrogüetto ou Fía na Roca, que presentan o seu segundo disco, Quixera ser dos paxaros.

Finalizan o ciclo o 24 do mes que vén os irlandeses Triad, con Pádraig Rynne, Sylvain Barou e Dónal Lunny, que ten actuado con artistas como Mark Knopfler.

A deputada de Cultura, Pilar García Porto, presentou onte esta programación, que incluirá tamén unha exposición do fotógrafo alemán afincado en Lugo Peter Schneider. Frauen (Mulleres) é o título deste traballo que procura achegarse á condición feminina.