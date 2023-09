Marica Campo: "Xa escribía antes de que aprendese a escribir"

A Marica Campo gústalle falar ata o punto de que, por momentos, custa non perder o fío da conversa. Pero a súa fala é rica en contos e vivencias.

Sorprende o nome de Marica. Pode dicir de onde vén?

Eu son, realmente, María Pilar Trinidad Julia. Teño catro nomes pero miña nai dixo: "Voulle chamar Mariquiña". E de aí veu Marica. Agora hai xente que se asusta deste nome porque o relacionan co termo marica, pero foi, durante varios séculos, o hipocorístico máis estendido de María.

E naceu no Val do Mao, no Incio. Séntese máis de alí que lucense?

Primeiro, síntome galega. Nacín no Incio pero o meu segundo referente é Lugo. Fomos oito irmáns e os oito viñemos para Lugo, para a rúa que se chamaba daquela Cedrón del Valle, en Recatelo. Así que tamén me sinto de Lugo porque case me criei aí pero sempre estaba soñando tamén con ir ao Val do Mao. E diríache ademais que me sinto chairega porque na Terra Chá nacín ao galego.

Non falaba galego antes?

A verdade é que non. Na casa falabamos en castelán e foi o cura de Castro de Rei Xosé Manuel Carballo quen empezou a animarme.

Como se sentiu pois cando se enterou de que iba ser galardoada co premio Lucense do Ano?

Os premios hai que recibilos agradecida e eu sinto agradecemento e humildade. Tamén veñen de facerme Socia de Honra do Instituto de Estudos Chairegos (Iescha).

Que vencellos ten con Lugo?

O que máis lembro da miña infancia é o parque Rosalía de Castro porque me criei aí. Recordo a tenda de Manuel da Leña, un ultramarinos que había na esquina da miña rúa. E tamén a tenda de Amparito Rodil, que estaba onde está agora a Domus do Mitreo ou os almacéns La Gran Bretaña, en Santo Domingo, onde nos mercaban os zapatos de goma das marcas Gorila ou Segarra para todo o inverno. Ou tamén a tenda de teas de Camilo González, en Santo Domingo. Ese é o meu Lugo.

Foi unha muller nómada. Naceu no Incio, criouse en Lugo pero polo seu oficio de mestra recorreu varios sitios. É doado sentirse dalgún lado con esta traxectoria?

O que me queda de todos os sitios polos que pasei son as persoas. Son pouco apegada ás cousas e aos lugares. De feito, chámanme "camioneira" na familia! Polo meu traballo de mestra, pasei por moitos sitios. A miña primeira escola foi en Anafreita, Friol, nunha palleira. Iba en moto e chamábanme "a mestra da moto". Despois, comprei un Seiscentos e iba nel a dar escola a Panda Piñeiro, en Xermade. Máis tarde, fun para Muimenta e Castro de Rei. Despois, botei un ano en Gran Canaria, a onde nos mandaban aos mestres obrigados. Volvín e déronme como destino San Cibrao, Xove e Guitiriz, onde me xubilei.

Sente nostalxia polas aulas?

Non, sinto nostalxia de falar cos rapaces pero non fun mestra de vocación. Sigo rodeada de rapaces. Teño vinteún sobriños netos e gústame máis xogar cos nenos que ensinarlles. A vocación de mestra collina co tempo. Eu quería ser xornalista pero tamén carpinteira e limpabotas. Traballos de homes... Por alí, por Val do Mao, dicían as mulleres que se xuntaban a lavar no lavadoiro que fendera unha noite de xeada por estas cousas.

Tamén pasou cinco anos nun convento para ser monxa. Que foi o que a motivou a dar ese paso e como se desmotivou?

Tiña 15 anos e sempre fun rebelde. Foi por aventura, quería ser misioneira e pasei cinco anos de vida de convento en Mondariz, Ourense, Madrid e Salamanca. Coñecín a xente moi diversa pero sentíame afogada. Na casa chamábanme Elsa, que era o nome da leoa protagonista da serie Nacida libre. Nunca aguantei que mandasen en min! Eu digo: "Utilízame, pero non me manipules". O convento retrasoume a adolescencia. Saín e non volvín pero pasei anos que soñaba que levaba posto o hábito.

É vostede moi relixiosa?

Son crente e practicante. Vou á misa pero son crítica a tope con certo sector da Igrexa. O cristianismo é amor ao próximo. Eu estou en contra da Igrexa do poder e que non acolle a todos.

Como foron os seus inicios na poesía? Chegou vostede a ela ou ela achegouse a vostede?

A poesía gustoume sempre. Na miña casa falábase moito e recitabamos moito.

Cando empezou a escribir?

Xa escribía antes de que aprendese a escribir! Cando era moi pequena, meu pai contábame un conto para ir durmir e eu dicíalle: "Espera, que che conto eu outro" e el quedábase no nó, non había desenlace. Aí foi cando empecei a contar. Pero o primeiro libro que editei foi Tras as portas do rostro, unha antoloxía poética que saquei cando tiña 41 anos. Antes, escribía para os amigos. Agasallábaos con poemas. Pero agora, con 75 anos, estou máis en idade de narrativa. Téñenme dito tamén que son unha escritora de nenos porque fixen literatura infantil e xuvenil pero non o son. Son multifacética ou, mellor, multixenérica. Non quería escribir para nenos pero foi un sucesso (éxito, en portugués). Ao final, teño cinco libros de poesía; tres, de narrativa para rapaces; dous, de teatro, e tres, de narrativa para adultos. E tamén traducín cancións ao galego para libros de Relixión

"Se fose conselleira, apoiaría os que apoian a nosa lingua e non fan o paripé"

Foi tamén letrista de varias cancións de Fuxan Os Ventos...

Fuxan gustábanme moito porque facían música galega pero non de coral como había daquela. Convidáronme á presentación do disco O Téquele-téquele e díxenlles que tiñan unha canción que era case igual a un poema meu. Así foi como me propuxeron facer algunhas letras para eles, entre elas a de Muller, que é toda miña menos o retrouso, que é de Mini. Díxome el: "Ponte no lugar de que lle diría un home, retornado da emigración, á muller xa vella e cansada da vida". Tamén fixen letras para A Quenlla e, ao revés, Uxía ou Tino Baz musicaron poemas que son meus.

Súa irmá Tareixa tamén é mestra e, ademais, actriz. Algunha vez propúxose facer teatro na escea?

Temos representado moito teatro na casa pero son inharmónica en movemento. O meu corpo ten moi mala relación co espazo.

A literatura pode ser a chave da liberación das mulleres?

Axuda, non é a panacea universal pero axuda a crear imaxinarios. Chegan máis, se cadra, ás mulleres as series ou as cancións. Tamén foi Premio da Cultura Galega.

Se tivese a Consellería de Cultura na súas mans, que faría?

Non vallo para mandar nin para que me manden pero apoiaría os que apoian a nosa lingua e non fan o paripé.