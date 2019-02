Woody Allen rodará una película con Mediapro y busca localizaciones en Donostia

El director de cine neoyorquino Woody Allen rodará una película producida por Mediapro, para la que ya está buscando localizaciones en San Sebastián, han confirmado fuentes de la productora y del sector cinematográfico de la capital guipuzcoana.

Dos integrantes del equipo de Mediapro se han desplazado esta semana a la capital donostiarra para estudiar la posibilidad de que San Sebastián se convierta en uno de los escenarios de su nueva obra, de la que no se conoce el título ni el reparto.

Los miembros de la productora mantendrán una reunión el próximo viernes con la Film Commission San Sebastián-Gipuzkoa para "ver las posibilidades de rodar la película en San Sebastián y en Gipuzkoa", ha confirmado a Efe el teniente de alcalde de San Sebastián, Ernesto Gasco.

La productora ha solicitado la reunión para conocer las "condiciones generales" que San Sebastián ofrece para el rodaje, porque "están estudiando la posibilidad" de que la capital donostiarra sea uno de los escenarios del filme.

Gasco ha resaltado que "para San Sebastián siempre es interesante" acoger este tipo de iniciativas porque está "apoyando al sector industrial creativo", que es "muy importante", así como para la "proyección internacional que puede tener la ciudad".

La posibilidad de que Allen rodara en España su nueva película fue adelantada en septiembre por el socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, quien explicó que estaba negociando con el realizador neoyorquino para que volviera a abordar un nuevo proyecto en nuestro país, en concreto en Barcelona.

Roures indicó entonces que el director estadounidense aún no había empezado a escribir el guion de esta película, aunque ya tenía "un esquema" de la misma.

En la capital catalana Allen rodó Vicky, Cristina, Barcelona, estrenada en 2008 y por la que Penélope Cruz ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria.

Su última película, sin estrenar

Allen iniciará este nuevo proyecto sin haber logrado estrenar su última película A Rainy Day in New York, protagonizada por Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning y Jude Law, paralizada por Amazon, que la produjo, después de que se reavivara la polémica por la acusación de abuso sexual efectuada hace 25 años por su hija, Dyla Farrow.



Recientemente se había anunciado la presencia de Woody Allen en España, ya que ofrecerá tres conciertos como clarinetista acompañado de la Eddy Davis New Orleans Jazz Band entre los días 16 y 20 de junio en Bilbao, Barcelona y Madrid.