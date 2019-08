'Why We Hate', la serie de Spielberg que intenta comprender el odio

¿Por qué odia el ser humano? ¿Es el odio una pulsión que el hombre puede contener? La serie Why We Hate, producida por Steven Spielberg, intentará responder a estas preguntas y explorará una de las emociones más destructivas de la humanidad con un formato que combina ciencia y periodismo.

Why We Hate, que se estrenará el 13 de octubre en Discovery a nivel mundial, traza la base evolutiva del odio y su impacto en las sociedades humanas a lo largo de la Historia. Así, episodios como el Holocausto o el genocidio de Ruanda tratarán de ser explicados en sus seis capítulos de duración a través de la investigación periodística y mediante un análisis científico que recurre a ramas como la psicología, la biología o la neurociencia.

La serie aborda momentos históricos concretos en los que el ser humano se ha dejado llevar por el odio para desatar grandes conflictos internacionales, pero también trata de contextualizar los casos en los que ese sentimiento se apodera de la cotidianidad: la rivalidad en los eventos deportivos, la retórica violenta de las redes sociales o la crispación derivada de las discusiones políticas sobre aspectos como la raza, la religión o las creencias sociales.

La primera entrega de la serie en España será emitida en Discovery Channel el domingo 13 de octubre. Continuará su emisión los cinco domingos posteriores y cada capítulo contará con la visión de expertos que desarrollarán cómo el pensamiento grupal da forma a las percepciones y comportamientos de las personas.

En Why We Hate, que está dirigida por Geeta Gandhbir y Sam Pollard (ganadores de un Emmy por When The Leeves Broke: A Requiem in Four Acts), la científica cognitiva Laurie Santos, el antropólogo evolutivo Brian Hare o la periodista Jelani Cobb reparan en conceptos como el de "identidad regional" para explicar, por ejemplo, por qué el profundo amor a un equipo de fútbol puede llevar a odiar a los seguidores del equipo rival.

La serie también se aproxima a la historia de personas que, empujadas por sus creencias, acabaron en la cárcel por delitos de odio y que finalmente lograron desvincularse de esas ideologías.

Spielberg está acompañado en la producción por Alex Gibney, ganador en 2008 del Óscar al mejor documental por Taxi to the Dark Side, una película que denunciaba las prácticas de torturas llevadas a cabo por Estados Unidos en Afganistán, Irak y Guantánamo.

"Esta no es una serie que se limite a documentar algo que está sucediendo; es una investigación, un intento de entender por qué odiamos, a través de la ciencia y a través de la comprensión de nuestra condición humana", han apuntado los cineastas en un comunicado difundido por Discovery.