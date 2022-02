AUNQUE Mozart muriese siglos atrás, hay gente como el director de orquesta ruso Stanislav Kochanovsky que lo mantiene vivo a él y otros compositores. Está convencido de que a la gente le gusta la música clásica, pero no lo sabe. En los días malos, en los días buenos, da igual cuando, para él siempre es buen momento oír a Bach, salvo para relajarse, cuando no puede haber ningún tipo de sonido.

Llega usted a Galicia desde Rusia, antes estuvo en Mónaco. ¿Vive en un constante jet lag?

Viajar es parte del trabajo. Por supuesto que el jet lag y los viajes largos son muy complicados, pero eh, ¿quién dijo que la vida en sí misma es un viaje sencillo?

¿Es su primera vez en nuestra comunidad autónoma?

Es mi primera actuación en Galicia y para una audiencia gallega, y es un honor, un privilegio, trabajar con su Orquesta Sinfónica como invitado.

Muchos viajes, muchos lugares. ¿Cuántos idiomas habla usted? Dicen que la música es universal.

Hablo fluidamente ruso, que es mi lengua natal, inglés, alemán e italiano. Pero sí, ¡la música es mi lengua universal! Me ayuda a encontrar el entendimiento mutuo con cualquier músico de cualquier parte del mundo, porque allá donde voy intento ser yo mismo.

Su trabajo como director invitado, no solo aquí sino en distintos países, debe llevarle a situaciones sociales constantes. ¿No se cansa?

Realmente solo se trata de equilibrio, de apertura a la diversidad y comprender los contextos de cada gente. No me canso de presentarme allí donde vaya, me encanta conocer gente y con ese contacto puedo construir relaciones en la manera que esta sociedad moderna lo permite. Soy muy activo en redes sociales, comparto mis viajes y mi música. De hecho, he sido reinvitado después de mis debuts en las orquestas.

Usted se dedica a la música clásica, que no siempre goza del reconocimiento del público. ¿Tiene algún plan para cambiar eso?

Sería maravilloso que la música clásica se hiciese accesible a los niños. Ahí empieza todo. Cantar en coros, aprender a tocar, tener la oportunidad de actuar frente a los tuyos, que no siempre se puede y es muy importante. Si cada niño aprendiese notas musicales al mismo tiempo que números y letras, otros símbolos, se daría un paso importante para reconectar con la música clásica. Tendemos a amar lo que comprendemos y abrazamos. Por ejemplo, mis hijas de 5 y 7 años han venido a todas mis actuaciones en San Petersburgo y ahora piden ir hasta a las óperas más largas.

¿En su día a día le acompaña incluso la música clásica? ¿No cambia de estilo?

Todos los días de mi vida, incluso voy a ensayos de otros directores y orquestas. Mis dos hijas tocan el piano y yo me siento a escucharlas. Quizás solo la abandono cuando voy a hacer apnea o a esquiar.

¿No desconecta? Por ejemplo, cuando va en taxi y escucha música, percibe los errores en la composición, ¿o no es así?

Sinceramente, ¡es muy complicado desconectar! Puedo escuchar todos los errores, cada instrumento tocando de manera individual... Soy incapaz de relajarme o desconectar cuando oigo música. Es un problema. Generalmente elijo restaurantes sin hilo musical o radios encendidas, así puedo relajarme antes o después de un concierto.

¿Y en alguna ocasión se ha olvidado de una composición mientras estaba dirigiendo la orquesta?

Puedes creerme o no, pero jamás me he olvidado de una sola nota. Es imposible para un director preparado, todo sea dicho. Normalmente puedes estar meses, hay gente que años, preparando una obra, propia o ajena, eso da igual. ¡Y luego lo ensayas con orquesta! También te digo que puedo identificar a alguien que falla en mi orquesta en directo.

¿Y qué hace ante eso?

Sencillo: lo reconecto con el resto sin que lo perciban. Siempre intento corregir los errores en los ensayos pero en directo todo puede ocurrir.

¿Ha pensado en cambiar de estilo musical? Quizás se ha sentido frustrado en ocasiones.

¡Jamás cambiaría mi carrera! Aunque sí reconozco que busco desafíos constantes en mi vida. Para mí la música clásica es mi amor, mi vida, mi pasión. Y cuando veo a gente joven en la audiencia me lleno de orgullo.

No es sencillo ver a gente joven en el público de óperas o conciertos sinfónicos. No les suele gustar.

Estoy convencido de que no hay ni una sola persona a la que no le guste la música clásica. Convencido. Simplemente no han podido experimentarla todavía. Creen que es algo difícil de entender o que no podrán apreciar una sinfonía de Brahms o Tchaikovsky... Y no lo es, para nada.

¿Lo cree porque ha vivido la conversión de no amantes a amantes de la música clásica?

Una noche con amigos en el ballet, esa fue la experiencia que lo cambió todo en mi caso. Algunos de mis mejores amigos no músicos eran así, fueron a una obra una sola vez y ahora son habituales en las salas y teatros. Apostaría a que una noche de ballet es la elección correcta para comenzar.

Imagino que por mucho que usted predique y explique, no logró convencerlos a ellos y a otra tanta gente.

No puedes describirlo, eso es lo que complica la persuasión cuando se trata de música. No se describe. Sin embargo, yo puedo interpretarla para ti y hacerla brotar. Te puedo contar historias en cada pieza, historias únicas, y hacerlo con música. Mi propia historia está en ella e invito a que la conozcan, me conozcan, me comparto.

Creo que influye el hecho de que la música clásica se asocie con gente muerta.

Hay gente viva y actual con muchísimo talento, aunque solo el tiempo nos dirá cuáles de ellos serán Mozart. Pero tienes razón, la música de la gente viva merece estar en escenarios.