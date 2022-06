Un volumen da a conocer la poesía íntima y satírica de Leopoldo Calvo Sotelo

El dramaturgo y periodista coruñés Joaquín Calvo Sotelo ignoraba que su sobrino Leopoldo, de 16 años, ya escribía poesía. O puede que lo supiese porque se publicaron en La Comarca del Eo, el semanario de Ribadeo y es probable que le hubiese llegado noticia. A Joaquín no parecía importarle porque alentaba la inclinación literaria de su sobrino pagándole el soneto a 25 pesetas, una cantidad que no podía minusvalorarse en el año 1945. "Cuando era un muchacho, con trece años, y vivía en Ribadeo tuve un profesor de Literatura que nos explicó la métrica y nos pidió que hiciésemos sonetos, hice varios y me hizo el honor de publicarlos", recordaba el expresidente del Gobierno.

Portada de 'Poesía en la tangente'

Leopoldo Calvo Sotelo continuó con esa afición por la poesía, tanto en la faceta de lector como en la de escritor, aunque tuvo el pudor político de no publicarlos en su conjunto. Sus hijos Pedro y José María los han reunido en Poesía en la tangente, que luce como novedad literaria. El prologuista, el expresidente asturiano y amigo del autor Pedro de Silva, sospecha que evitó que se editase en vida porque "escribir poesía podía verse como una debilidad que un gobernante no podía permitirse". De Silva revela que Calvo Sotelo pidió a su mujer, Pilar Ibáñez, «que se publicasen muchos años" más tarde.

El volumen reúne piezas políticas, gallegasy familiares. La poesía le sirvió para defender sus convicciones o para consolarse, a través de la sátira, de rivalidades con otros políticos o con periodistas. Ya con 16 años y como monárquico sólido, atacaba al delegado del sindicato falangista SEU. Las creaciones posteriores son dardos irónicos contra el historiador ultraderechista Ricardo de la Cierva o contra el periodista Juan Luis Cebrián. El apoyo a la democracia con la jefatura de Estado confiada a un rey se mantiene fiel. En 1997escribió recordando la Transición, a la vuelta de dos décadas: "Ya lo dijo San Juan: en el principio/ era el rey, era un Rey que estaba solo,/ que llegaba del frío, de aquel Régimen/ que agonizaba interminablemente». La solución llegó con el advenimiento de un héroe, Adolfo Suárez, al que canta: "Un hombre digo/ que nos reunió a unos cuantos en la Casa/ de Castellana tres, la pre-Moncloa,/ y comenzó diciendo simplemente/ Vamos a hacer la Transición, amigos".

Otras creaciones hablan de curiosidades, como cuando se encontró en un avión con Félix Rodríguez de la Fuente, que llevaba un halcón en cabina. Los poemas sobre Galicia vienen motivados por su ingreso en órdenes gastronómicas o por alusiones ribadenses, que fueron sostenidas y abundantes, y hundían sus orígenes en los versos animados por un profesor.