"Esta homenaxe é moi especial para min por ser en Lugo. Eu nacín na Milagrosa e pasei a vida empurrado e amparado por xente de aquí. Estudei e vivín nesta cidade e acompañei a meus pais en anos duros da enfermidade mentras residían aquí. Na maleta dos recordos levo xogos, risas e sufrimentos de neno, rebeldía e descubrimientos da mocidade e máis dun paseo amargo na madurez consolado polos aloumiños de xente lucense". Así recordaba emocionado Luis Iglesia (Riotorto, 1962) sus vivencias en la ciudad de las murallas a la que tuvo una especial vinculación durante muchos años aunque es de Riotorto.

El actor ejerció el martes de profeta en su tierra al ser homenajeado en la Semana del Cine de Lugo con una placa en su honor en el Paseo del Cine. El encargado de descubrirla fue Miguel Cabana, delegado de La Voz de Galicia, en un acto al que asistieron los organizadores del certamen, representantes políticos y el director de El Progreso, Alfonso Riveiro, entre otros.

Iglesia se mostró muy agradecido del reconocimiento. "Teño que darlle as gracias a Fonmiñá, especialmente a Manuel Curiel por este recoñecemento e aos colaboradores por axudar a manter viva esta iniciativa. Grazas polo tempo, a paciencia e porque agora haberá un anaquiño máis en Lugo no que ademais do meu corazón estará o meu recordo. Unha placa que lle recordará a quen a vexa o cariño que lle teño a esta cidade e aos que aquí habitan. Un anaquiño onde traer á miña compañeira e ás miñas nenas para resumirlles nunha imaxe toda a vida que lles levo contado. Un anaquiño de Lugo que se o visen meus pais faríaos inmensamente felices".

El intérprete habló además con sus inicios en el mundo del séptimo arte, donde comenzó poniendo voz a actores de renombre como Harrison Ford, Robert de Niro, Mel Gibson o Paul Newman. Una profesión gratificante pero poco reconocida, como explicó. "Houbo un tempo en que cando me cruzaba con alguén dicíame: "Non pensache en meterte na dobraxe coa voz que tes?" Decíanmo moi convencidos, e eu víaos tan ilusionados que non lles explicaba que xa levaba oito anos dobrando en galego. A primeira vez que me recoñeceron foi un día nunha cabina de peaxe cando unha rapaza me berrou: "Eres Mel Gibson!", rememoró entre risas el actor.

Después de toda una vida vinculado al cine, Iglesia aseguró que lo más satisfactorio no son los premios, sino el calor del público. "Cando te metes no mundo da televisión a túa cara popularízase. Pasei de que a xente me chamase Antón tras saír en Terra de Miranda; a Emilio, cando participei en Pazo de familia ou Carmelo, en Matalobos. Co paso do tempo empezaron a chamarme polo meu nome e apelido e iso xa é gratificante. Pero duns anos para aquí, nesta a miña terra, xa comezaron a chamarme só Luis. Persoas que levan véndome moitos anos e síntenme tan próximo que me chaman polo meu nome de pila, e iso é o máis reconfortante do mundo. O recoñecemento é ao final o espello no que se reflicte o noso traballo, é unha prima emocional desta profesión".

"Cando se fala dos premios, no mundo do cine sempre se di que o mellor é o do público, e iso é certo. Eu nunca lle dei moita importancia aos galardóns porque me sentía ben pagado pola confianza que os produtores depositaban en min e sobre todo, polo cariño da xente. Ese cariño é o que ao final te enche", concluyó el lucense.

Su público "É o mellor actor"

Al acto en Frigsa asistieron familiares y fans de Iglesia, definido como "o mellor actor", además de políticos como la concejala de cultura, Maite Ferreiro, o el delegado de la Xunta, Javier Arias.

Libro y placa O actor de Riotorto

Además del descubrimiento de una placa con el rostro de Luis Iglesia, Manuel Curiel, director de la Semana de Cine, presentó un libro sobre su carrera: Luis Iglesia, o actor de Riotorto.

Frank Braña Homenaje en el paseo

El director de El Progreso, Alfonso Riveiro, fue el encargado de descubrir otra placa con el rostro del actor fonsagradino Frank Braña, que había sido homenajeado en el año 2007.