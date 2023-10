Las mujeres está llegando a los escenarios de la mano de Vicky Luengo, protagonista del monólogo ‘Prima Facie’, de la dramaturga australiana-británica Suzie Miller, con un texto adaptado al español por Juan Carlos Fisher. La obra —que en su versión original arrancó aplausos en Broadway y Londres— llega a Carballo este domingo. La cita será, a las ocho y media, en el Pazo da Cultura, dentro de la programación del Festival Internacional Outono de Teatro (Fiot). La entrada cuesta 12 euros.

Su monólogo en Prima Facie está siendo un gran éxito. ¿Este papel suyo en teatro la recompensa por la pérdida del Goya que no ganó a la mejor actriz protagonista?

Hacer este papel es una gran satisfacción personal y el teatro no tiene nada que ver con el cine, ni tampoco este papel serviría para ganar un Goya porque es teatro. Un Goya se puede ganar o no. Para llegar al premio, se tiene que hacer una buena película y tiene que haber un buen guion. Conseguirlo quizá suponga un peldaño más de trabajo y, sin duda, supone todo un reto profesional.

¿Descubrió algo que no supiese a raíz de hacer el papel de Tessa, esa abogada que sufrió violencia sexual y que tuvo que cambiar sus esquemas de vida a raíz de ello?

La verdad es que descubrí muchísimas cosas sobre el sistema legal que no sabía. También descubrí muchos pensamientos que te surgen en la cabeza cuando haces un papel así. Por ejemplo, qué siente un cuerpo que fue agredido sexualmente. Porque hablamos siempre de lo que ocurre racionalmente pero nos olvidamos de preguntar por el cuerpo.

Hace unos años se hizo famoso el movimiento MeToo en Hollywood. ¿Cree que en España también pueden estar ocurriendo hechos similares y, sin embargo, todavía no salen a la luz?

Por supuesto que ocurren. Agresiones sexuales y violencia sexual las hay en todos los países y también en todas las profesiones, no solo en el mundo del cine.

Todavía colea el tema del beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la selección, Jenni Hermoso, tras hacerse con la Copa del Mundo. ¿Este podría ser también un caso de violencia sexual?

Sí, por supuesto que es un caso también de violencia sexual.

Acaba de ser jurado, por otra parte, en el Festival de Cine de San Sebastián donde, por primera vez, gana la Concha de Oro una película rodada en gallego, ‘O corno’. ¿Qué tiene el cine en Galicia que tantos reconocimientos está teniendo?

El cine en Galicia... no te sabría decir. Te puedo hablar de ‘O corno’, que es una película preciosa, con una sensibilidad arrolladora, contada desde un punto de vista muy nuevo, con una forma poética detrás. Me parece precioso que el cine gallego empiece a ser muy conocido y muy visto. Por otra parte, también me parece bien que se haya rodado en gallego. Todas las lenguas son una riqueza y el gallego es una lengua bellísima. Es muy bonito escucharla. Creo que Jaione Camborda hizo historia con esta película porque, además, es la primera vez que gana este galardón una mujer española.

¿Cómo es posible que, a estas alturas de la película (nunca mejor dicho), todavía haya sido Jaione Camborda, este año, la primera directora de cine que se hizo con la Concha de Oro en San Sebastián?

No tuvimos oportunidad las mujeres de hacer películas antes y será por eso. Ahora están surgiendo muchas voces, muchas mujeres que cuentan historias y es diferente. Pero eso no ocurría antes y si las mujeres no contamos historias, como las cuentan los hombres, está claro que así no hay igualdad.

¿Está de moda ahora el cine rural? (Lo digo por ‘Suro’, película que protagonizó usted el año pasado; por ‘As bestas’, por ‘Alcarràs’, por ‘O corno’ también...).

Pasamos muchos años con películas ambientadas en la ciudad. Lo cual, si se piensa bien, es también algo chocante porque en España, si nos vamos atrás no más de dos o tres generaciones, todos tenemos antepasados que fueron y trabajaron en el medio rural. Entonces, si queremos contar algo de nuestra genealogía, tenemos que preguntarnos de dónde somos para contestar a dónde vamos. Esa es nuestra historia y eso lo podemos trasladar también, en forma de historias para ser contadas, al mundo del cine.

Dicen de usted que es una actriz revelación pero, en cambio, empezó ya a subirse a los escenarios desde niña. ¿Le queda todavía mucho por revelar a estas alturas?

Creo que actriz revelación, precisamente, ya no lo soy en estos momentos de mi carrera. Soy joven, tengo 33 años, pero llevo 16 trabajando. Por lo demás, te puedo decir que seguiré revelándome y haciendo cosas, tanto en el cine como en el teatro, siempre que la gente quiera.

¿En su familia también hay más actores o fue usted la primera en sumarse a este carro?

Soy la primera. En mi familia, nadie tiene nada que ver con este mundo. Mi madre es comercial y se dedica al márketing. Pero tengo que decir que siempre me apoyaron y estuvieron a mi lado, tanto mi madre como mi hermano.

¿Qué tuvo el papel que hizo en la serie Antidisturbios, que tantos premios cosechó?

La serie tenía muy buenos guiones. Tuve la suerte de hacerla con gente muy buena y, de esta forma, mi trabajo estuvo en el punto de mira.

¿Influye el factor suerte en este mundillo a la hora de destacar?

Sí, influye la suerte de que entres en un proyecto que sea visto por mucha gente. Porque puedes ser la mejor del mundo y nadie ver lo que haces. Hay que tener suerte para que se ‘constelen’ un buen guion, una buena dirección, unos buenos compañeros y también que le guste a la gente el resultado final. Y todo eso no es poco.