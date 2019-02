La viguesa Carmen Abizanda lleva a una novela su experiencia contra el cáncer

Tras publicar cuatro textos teatrales, la escritora gallega Carmen Abizanda se estrena en la novela con A solas conmigo, una historia basada en su experiencia con el cáncer de mama, en la que la enfermedad desvela a la protagonista cosas de sí misma y la coloca ante un modo nuevo de mirar el mundo. Un relato con mucha vida y mucha luz, en el que la autora viguesa consigue que la poesía aparezca en una sesión de quimioterapia, como cuenta en el prólogo el dramaturgo y académico de la Real Academia Española (RAE) Juan Mayorga, que este lunes presenta junto a ella el libro en Madrid.

En una entrevista con Efe, Abizanda recuerda cómo escribirlo fue, a la vez, una experiencia creativa y vital que le ayudó a afrontar su año más duro. Convencida de que buscar espacios de felicidad ayuda a superar la enfermedad, explica que el cáncer le ha aportado una manera más relajada de ver la realidad. Mientras que para Alicia, la protagonista del libro, el tratamiento se convierte en una batalla que ha de librar en dos frentes: el de la lucha contra la enfermedad y el de descubrimiento de su propia realidad como ser humano, para la autora las sesiones de 'quimio' conllevaban la misión de ver lo que la propia Alicia no veía.

A solas conmigo —señala Mayorga en su prólogo— no solo habla del cáncer, sino del miedo que atraviesa la vida de cualquiera y del deseo de vida que responde a ese miedo. En la entrevista, Abizanda apunta que esta novela breve le surgió "como manera de tener a alguien que me escuchase, que me calmase, que me tranquilizase".

"Fue una experiencia creativa y también una experiencia vital porque yo le conté a este libro muchas cosas que no le contaba a las personas y encontré en este libro un espacio en el que yo podía reflexionar sobre lo que me estaba pasando", afirma.

Influida por el teatro de Lorca y de Mayorga y amante de la literatura gracias a Luis Landero, ambos profesores suyos en la Escuela de Arte Dramático de Madrid (Resad), Abizanda, de 47 años, ha escrito un relato de ficción que además —asegura— puede "ayudar al entorno de los enfermos de cáncer a entender su proceso".

La segunda edición de A solas conmigo se presenta este lunes en la librería madrileña la Buena Vida, donde la compañía Trémola Teatro, que lleva un año representando su obra teatral Si cierras los ojos, ofrecerá una lectura del texto.