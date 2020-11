Vidas de ida y vuelta, el hilo conductor de la última novela de Luz Darriba

Una historia de amor entre dos mujeres que se entrelazan con episodios de la Guerra Civil española, en la década de los 30 del siglo pasado, y de la dictadura argentina, 40 años después. Una historia de idas y vueltas, de configuración de vidas humanas a través del tiempo y de las circunstancias. "A crise deixoume sen luz, sen gas, sen teléfono... Tamén perdín o estudio no que traballaba, o coche e non perdín o piso de miragre. Non podía dedicarme ás cousas que facía eu, como artista multicultural que son, así que o único que me quedou foi poñerme a escribir e, desde aquela, publiquei dúas novelas e un libro de relatos", afirma la artista multidisciplinar Luz Darriba, que decidió escribir este libro en gallego.

Ahí surgió su vena escritora, la que asomó en su juventud cuando se matriculó en Filosofía y Letras, estudios que compaginó durante un tiempo con los de Bellas Artes, hasta que la dictadura de Videla se cruzó en su camino.

"Son membro desa xeración de arxentinos que loitou contra a ditadura militar. Fun militante revolucionaria pero non cheguei a estar nunca detida. Sempre estiven a piques de, o que fai que vivas coa culpa de vivir por todos os que non están. Iso sempre estivo en min. De feito, dedícolle parte desta última novela, Aquí, a Cecilia Minervini, unha estudante da Escuela Nacional de Bellas Artes, desaparecida, como outros moitos compañeiros. Por iso, esta novela é un exercicio de xustiza poética", explica Luz Darriba.

Esta artista multidisciplinar acabó saliendo de la crisis económica de la mano de la literatura y también de la dirección de la Fundación del Arte Latinoamericano, en Bruselas, donde residió tres años hasta que en 2012 regresa a Argentina para conocer a su nieta, recién nacida. Poco después vuelve a Lugo, donde lleva 30 años y de donde eran sus padres, ambos emigrantes en Uruguay, país en el que nació, y Argentina. "Sempre volvo aquí. Non sei que ten Lugo! Paso tempadas en Arxentina pero, ao final, volvo outra vez", dice.

'Abril' narra el amor entre dos mujeres entrecruzado con vivencias de la emigración, la Guerra Civil y la dictadura argentina

VIVENCIAS. Viajes de ida y vuelta e historias marcadas por la emigración y el contexto político que se entrecruzan en el tiempo y en un mismo relato como la Guerra Civil española que le tocó vivir a su padre o la dictadura militar argentina que le tocó vivir a ella. Abril no es una novela autobiográfica pero, en cierta medida, podría serlo. "Este libro estivo moito tempo na miña cabeza pero non é autobiográfico e tampouco conta a vida de ninguén en particular. É certo que todo é autobiográfico dalgunha maneira porque as túas vivencias deixan unha pegada no que estás a contar pero, en realidade, o libro é un recorte de vidas da miña xeración, unha xeración loitadora que se enfrentou aos monstros da ditadura", afirma.

El argumento de Abril se centra, según cuenta la autora, en la historia de amor de dos mujeres en la que se entrecruzan distintos momentos históricos tanto en España como en Argentina. "É unha historia de amor pero tamén é unha historia de identidade. O relato entra e sae do tempo, con varias voltas hacia atrás, aínda que a acción transcorre agora. Pero as historias pasadas modifican as intrahistorias e as vidas da xente, por iso son tan importantes", resume Luz Darriba.