Unha viaxe no tempo pola cidade de Lugo

"Lugo é a cidade galega que conseguiu dunha maneira menos traumática integrar o rural e o urbano". Así o poñía de manifesto o xoves o profesor da USC e escritor Manuel Gago, que é o comisario do proxecto expositivo Cidades no tempo, durante a presentación do catálogo da mostra Lugo no tempo, que valoriza o papel desta cidade na conformación de parte da identidade galega.

Lugo no tempo, organizada pola Xunta, a través da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, coa colaboración de Afundación, permanecerá aberta na sede da obra social de Abanca na capital lucense ata o 27 de maio.

Esta divulgativa e interactiva mostra, que supón unha viaxe no tempo sobre como evolucionou a cidade desde a prehistoria ata o século XXI, pódese visitar de luns a venres de 17.30 a 20.30 horas e os sábados de 11.00 a 14.00 e de 17.30 a 20.30 horas.

Á presentación do catálogo desta exposición asistía o xoves o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo, quen salientou que este é "un proxecto chamado a mostrar a complexidade da constitución da identidade urbana e un orgullo enorme desta configuración urbana por esta Galicia diversa, hiperconectada...".

Lugo no tempo é a terceira das mostras, tras Santiago e Ferrol, que se pon en marcha dentro do proxecto Cidades no tempo, que reivindica a cultura urbana como compoñente clave da identidade de Galicia.

A coordinadora da área de cultura de Afundación, Marité Cores, pola súa banda, afirmou que a exposición reflicte que a capital lucense é "un claro exemplo de convivencia e integración de culturas e costumes".

O primeiro impreso do Reino de Galicia. No mapa de 1602 do pai Ojea, que asociou o Sacramento lugués ao escudo de Galicia, aparece unha partitura considerada un prehimno, adiantado 200 anos aos do resto de Europa. XESÚS PONTE

Fondos

Esta mostra conta con preto dun cento de pezas, entre planos, carteis, achádegos arqueolóxicos, cadros e material audiovisual, que serven de fío condutor para entender o que é hoxe a cidade. Manuel Gago resaltou que "a riqueza dos fondos documentais e gráficos de Lugo é un privilexio" e "un dos mellores de Galicia".

Na trama urbana figuran, entre outros, o primeiro plano orixinal da cidade de 1810; o primeiro PXOM de 1953 ou as previsións do crecemento da poboación, que en 1946 esperaba que en 2010 se alcanzasen os 253.608 habitantes.

Varios son os fitos que salientou o comisario do proxecto expositivo Cidades no tempo. Desta maneira dixo que o San Froilán, do que existen varios carteis anunciadores, é "unha festa única en Galicia, non porque se pase moi ben, senón porque recolle todos os elementos das festas tradicionais do campo (relixioso, mercado...)".

Tamén fixo fincapé, por unha parte, en que Lugo "leva 2.000 anos co mesmo modelo urbanístico" e, por outra parte, que é a única capital da península ibérica, xunto con Ávila, e unha das contadas de Europa que conserva "unha cidade burguesa do século XIX no interior dunha muralla romana".

Manuel Gago, que botou man dunha expresión da antropóloga Carmen Lamela, explicou que "a clave de Lugo é que no fondo funcionaba como unha rede social".

A coordinadora local desta mostra, Marica Campo, asegurou que durante a investigación para poñela en marcha descubriu aspectos da cidade que descoñecía. "Ás veces non vemos porque non sabemos", dixo a escritora do Incio.