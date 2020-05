Pedro Feijóo: "Ver a Liam Nesson repartir balas e hostias axuda a desconectar"

→ Unha película

Venganza. Ver a alegría coa que Liam Neeson reparte balas, hostias e mamporros axuda a desconectar de tanta angustia cun sorriso indolente nos beizos.



→ Unha serie

Me llamo Earl. Acompañar un fulano que é quen de sacar forzas para terquear con este karma tan fillo de puta que nos acompaña e tentar recuperar o equilibrio provoca agarimo.



→ Un libro

1.080 recetas de cocina, de Simone Ortega. Co ritmo de insensatez que levamos, non tardaremos demasiado en volver estar confinados nas nosas casas por máis tempo do que imaxinamos. E algún día haberá que ir máis alá do pastel de mazá, non?



→ Un disco

Seis suites para cello, de Bach. Sempre atopo consolo na súa beleza. E calquera canción de Los Nikis, comezando por El imperio contraataca. Porque o humor nunca está de máis.



→ Outra alternativa.

Ocórrenseme varias opcións, pero son ilegais, inmorais ou engordan.