"Veo la vida muy punk: hago lo que quiero e intento no ser muy brasas"

Eligió el camino que le dictó el corazón: la música en lugar de la publicidad y la comunicación audiovisual. Por ahora, le va bien. Futuro Alcalde va abriendo huecos en el sector musical gallego tras su actuación, el año pasado, en O Son do Camiño o la distinción a su talento en el concurso Sonido Mans entre 313 bandas y solistas de todo el país. A esto hay que sumar recientes colaboraciones con Grande Amore y Galician Army.

Estudió Publicidad en Segovia y luego Comunicación Audiovisual en Santiago. ¿Aplica de algún modo lo aprendido en estas disciplinas a su música?

Supongo que algo siempre rascas, pero no creo que me abrieran ninguna ventana a nivel musical. Guardo muy buenos recuerdos de los estudios y me quedo con los profesores jóvenes que motivaban a la peña a hacer cosas aunque no tuviéramos ni idea, pero no he podido aprovechar mucho. Obviamente, a nivel técnico cuando editas un vídeo o preparas un rodaje es más fácil comunicarte con el personal si hablas el mismo idioma. Dar las indicaciones o expresar lo que quieres de una manera más técnica facilita mucho más el trabajo de los demás. Pero lo que mola de estas carreras es conocer a gente con tus mismos intereses y hacer cosas juntos. Las clases son bastante prescindibles, pero las personas que te llevas no. De hecho el personal de la facultad me ayudó en varias ocasiones, al igual que los compis de clase.

¿Se ve trabajando en una de estas ramas o su objetivo es dedicarse de lleno a la música?

Ya trabajé en un periódico y en una productora audiovisual y, si lo dejé, está claro que algo no funcionaba. Ahora mismo el objetivo es disfrutar con lo que estoy haciendo y ya me siento un privilegiado. La mitad de las personas que trabajan en algo no sienten pasión por lo que hacen, a mí es algo que me da mucha pena. Yo voy a estar donde me lleve el corazón y a día de hoy lo que me llena es la música. No puedo saber lo que me va a motivar mañana, pero ahora mismo estoy muy centrado en hacer canciones que representen mi manera de ver las cosas y mostrarlas orgulloso. Estoy apostando todo para hacer que el proyecto crezca. El objetivo es pasarlo bien y compartir esta sensación con el mayor público posible.

Colaboró hace poco con Galician Army y Grande Amore, ¿prevé más colaboraciones futuras con otros artistas gallegos?

Quedamos muy contentos. Juntarme con Galician Army y Grande Amore para mí sí que fue un antes y un después. Son gente que admiro y antes de conocerlos personalmente y juntarnos en el estudio, yo ya tenía fotos en la cámara analógica de cuando iba a verlos a sus conciertos. Colaboraciones como tal, no, pero sí que tengo una cosa pendiente de publicar con varios artistas gallegos y otros que no tienen el pasaporte gallego. Aunque sea un proyecto en solitario, una de las cosas que más disfruto es juntarme con otra gente para hacer nuevas canciones y ver los puntos de vista de las otras personas. Aprendo muchísimo cada vez que me junto con alguien diferente, así que estoy muy abierto a nuevas colaboraciones, aunque tengo que reconocer que tengo especial devoción por dos bandas/artistas gallegas.

El año pasado fue elegido entre 313 bandas y solistas de toda España en el Sonidos Mans, un concurso dirigido a promover el talento emergente. ¿Supuso un antes y un después en su carrera?

No sé si fue un punto de inflexión concreto, pero el año pasado sí que me di cuenta de que podía apretar un poco más y subir el nivel al que estaba acostumbrado. Ganar el concurso, dar bolos, tener que organizarme, defender los directos con María… todo esto me pareció muy cañero y sí que hubo un cambio a la hora de afrontar el proyecto. Quería llevarlo a otro punto y hacer las cosas de manera más profesional.

¿Qué experiencia se llevó de actuar en O Son do Camiño, el festival más importante de su ciudad natal? ¿Alguna vez soñó con ello?

Hablando claro, no me dio tiempo. Cada vez que se celebraba el festival buscaba la manera de entrar gratis al recinto y el año pasado no iba a ser menos. Me acuerdo que un par de meses antes de celebrarse, le estaba pidiendo curro a una colega para trabajar en el merchandising y poder ir a los bolos cuando terminara de trabajar. Unas semanas después me llaman recién despertado y me dicen que voy a tocar en el 'festi' en el que llevo pidiendo pases de prensa desde su primera edición. No puedo decir que taché un sueño de la lista, porque no lo había ni valorado, pero sí puedo poner en el curriculum vitae que O Son do Camiño quedó rockeado.

Mezcla distintos estilos, como garage, punk y electrónica, ¿en quién se inspira y qué caminos quiere seguir en su carrera?

Supongo que, como todos los músicos, nos inspiramos en las vivencias personales, en lo que se nos pasa por la cabeza o en lo que nos imaginamos. Aquí nadie es muy creativo, lo que sí que nos diferencia es la manera de ver las cosas o afrontar la vida. Y yo ahora mismo la veo muy punk, hago lo que quiero, cuando quiero, intentando no ser muy brasas. Mis influencias musicales son muy básicas, muchas son de casa: Grande Amore, Carlangas, Siniestro Total, The Rapants… y luego estarían La Élite, Wet Leg, Sleaford Mods, Joy Division… entre mil grupos más. Ahora mismo le tengo mucho cariño a las cajas de ritmos y creo que me van a acompañar durante mucho tiempo, aunque no descarto nada, cada vez estoy más rockero y tengo muchas ganas de tener una banda con la que cacharrear y compartir experiencias. Al final siempre nos tenemos que llevar a algún colega para los posconciertos y creo que tener varios músicos al lado va a hacer crecer el directo.

Va a estar sobre el escenario de la mítica discoteca Hermo de Muimenta, ¿qué significa para usted actuar en esta disco para el público de A Galega Fest?

Pues es uno de esos conciertos en los que el día anterior voy a dormir regular, creo que va estar muy guapo y lo cojo con muchas ganas. Nunca fui a la discoteca Hermo, pero tiene el aura de las míticas salas de fiesta con grandes aforos de los años 80, en las que iban los buses llenos con gente de todas partes. Además el dueño parece bastante simpático o por lo menos por Instagram [risas], en persona no lo conozco. Pues para mí esto es una locura. Porque, a decir verdad, no soy músico, no sé cantar y apenas sé tocar la guitarra. ¡Imagínate compartir cartel con toda la peña que está estrenando la plataforma de la Televisión de Galicia (TVG)! Son gente que admiro y siempre he admirado y veo en ellos lo que quiero para mí. Así que ponerme al lado de estos artistas y compartir furgoneta con ellos es, sin lugar a dudas, todo un lujo.