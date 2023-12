"Vendíase fatal porque este autor non chegaba ao público antes do premio"

A Academia Sueca entregou, o pasado domingo, os premios Nobel deste ano. Un deles foi o de Literatura, que recaeu no noruegués Jon Fosse. Un escritor que só chegou ao público español antes de que recibise o Nobel a través dunha editorial, De Conatus, dirixida por dúas viguesas: Silvia Bardelás e Beatriz González.

Cambioulle a vida a De Conatus, tras serlle dado o Nobel a Fosse?

Levamos cinco anos e necesitas tempo para que os lectores te coñezan pero isto fixo que agora nos coñecesen tanto aquí como en Latinoamérica.

Tocoulles o Gordo da Lotería?

[Risas]. Non me gusta moito que se compare co Gordo porque o feito de ter publicado a Jon Fosse responde a unha elección editorial que levou traballo. Foi algo moi pensado. Esperabamos o premio pero sabiamos que non llo ían dar ata que rematase ‘Septología’.

Como tivo ese olfacto editorial?

Lin unha obriña súa en inglés anos antes xa de ter a editorial e vin que tiña un estilo e un punto de vista novos. Daquela non sabía aínda que estaba nas listas para o premio! Pero era un autor excepcional. E Fosse foi un dos meus primeiros autores pois xa sacamos ‘Trilogía’ no 2018.

Algo que ver esa aposta coa súa orixe galega?

Creo que si porque Fosse pode conectar con esa sensibilidade galega dun territorio rural, como pasa en Noruega, esa vida na natureza. Galegos e noruegueses temos as mesmas vivencias do tempo e do espazo.

E tiña tirón Fosse?

Non. Vendíase fatal porque non chegaba ao público. Os críticos non se atrevían a facer recensións e ás librarías dáballes medo recomendalo. Agora, en cambio, está gustando moitísimo. Para min, o que pasou con Fosse foi un fallo do sistema literario, que cre que o lector non está á altura da literatura máis esixente. E tamén hai lectores de Instagram que quedaron emocionados con ‘Trilogía’, por exemplo.

Eu escribín tres novelas e estou encantada escribindo pero iso non está en contra de querer publicar a outra xente

É esta unha demostración de que as editoriais pequenas tamén poden facer grandes cousas?

Hai un sistema no que é moi difícil que saian adiante libros moi literarios por diante doutros de entretemento ou comerciais.

Toda a vida quixo ser editora?

Quixen ser escritora pero sentín que me apetecía atopar novas voces e achegalas á xente. Resulta tamén difícil ser unha editorial independente que non pense só nas vendas.

Ser editora é a versión frustrada de ser novelista?

Non. Eu escribín tres novelas e estou encantada escribindo pero iso non está en contra de querer publicar a outra xente.

Sempre se dedicou aos libros?

Houbo un tempo que me dediquei tamén a temas inmobiliarios. Os libros non son a mellor forma de acadar diñeiro!

Por que ese afán logo?

Desde os 3 anos, leo moito. Xa lle pedín a miña nai que me ensinase a ler a esa idade! Sempre me chamou ver que hai detrás das historias e quen é o ser humano hoxe en día.

Dá clases de Creación Literaria na Uned. Nácese ou faise unha escritora?

A técnica literaria está ben aprendela pero é como aprender a tocar o piano: podes ter técnica pero non ser bo intérprete. Para ser escritor é necesario ter algo que contar, escoitar e, sobre todo, ter tamén imaxinación.