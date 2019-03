Vega: "Me desmayé y, al despertar, escuché cantar a Iván Ferreiro"

LA COLABORACIÓN de Vega (Córdoba, 1979) e Iván Ferreiro nace en un servicio de urgencias. Fue en el PortAmérica y, desde ese día, la cantante cambió su forma de vivir. Es algo a lo que está acostumbrada, dada su necesidad de buscar siempre la coherencia allá donde vaya. Dejó la industria musical que la esperaba a la salida de ‘OT’ y trazó su camino en la música independiente. ‘La reina pez’ es el séptimo fruto de esta elección y con él regresará este verano a PortAmérica.

¿Qué queda de la Vega que pasó por ‘OT’?

Queda todo, pero moldeado a la madurez. Hasta mis padres me dicen que sigo siendo un poco Juana de Arco, una suicida que defiende las cosas de forma vehemente.

También lo hizo en su carrera, con el cambio que realizó hacia la música independiente.

Tenía claro que lo que quería hacer caminaba mal en un entorno tan acotado como es la industria musical en la que hay muchos protocolos de RCP (reanimación cardiopulmonar). Parece que solo existen en medicina pero en este sector hay demasiados y desprovisten a las canciones de la verdad que hay detrás. Yo hago música independiente por cómo se hace, no solo por la sonoridad.

Desde fuera no se aprecian esos protocolos.

No se ven, solo se oye el resultado final. Un ejemplo es que cuando lanzas un disco se puede escuchar en múltiples plataformas: iTunes, Spotify... El protocolo dice que no se pueden poner juntos sus enlaces porque pones a la competencia en un mismo sitio. Hasta en eso tan tonto me rebelo y pongo un post con todos los links juntos. Yo escribo para hacerle fácil la vida a la gente que quiere encontrar mi música.

¿Que pasó en el PortAmérica de hace un par de años?

¡Estoupei! [Ríe] Estaba viendo tocar a Depedro y era la primera vez que iba a un concierto con mi hija de un año. Yo sufro migrañas con auras muy fuertes. Ese día empecé a marearme y tuve que darle mi hija a mi marido. Decidí apoyarme en un árbol para no llamar la atención y resulta que la llamé más. Entre la migraña, el estrés y la ansiedad, acabé agobiándome, entrando en shock y cayéndome. Me levanté en la camilla del campamento de Urgencias y no podía moverme ni ver. Al recobrar el conocimiento escuché a Iván Ferreiro cantar: "Lucha por un movimiento", y lloré porque yo no me podía mover.

¿Qué cambió ese día?

Inicié un proceso de médicos y pruebas. Comprendí que vivía con un ritmo y un nivel de estrés que no podía ser. Acababa de ser madre y no era compatible con el ritmo de trabajo. Tuve que levantar el pie y cambiar muchas cosas. A pesar del mal sabor de boca, creo que es algo que me hizo mejorar y aprender.

No se olvidará del PortAmérica...

Este año vuelvo, pero para tocar. Es el único festival en el que toco este año y estoy nerviosa. No lo he pisado desde aquella y va a ser especial. Para mí es importante volver allí de una forma más sana, cerrar un ciclo.

Y fue a raíz de eso que se puso en contacto con Iván Ferreiro para cantar ‘Dónde estabas tú’.

Llamé a Guadi Galego y le dije: "Solo tengo la espina de una canción que no ha salido como single porque nadie dio crédito de que lo fuera". Necesitaba presentar ‘Dónde estabas tú’ junto a otra persona, entonces pensé en Iván. Llevo años cruzándome con él en los backstages con la vergüenza de quien es muy fan y tiene que guardar las formas. Guadi me dijo que le escribiese un email y estuve peleándome con ese correo durante días. Al final le conté lo de PortAmérica y recibí una respuesta tan sencilla como : "Llámame". Fue todo tan fácil.

Dice que es una canción que nace de estar "chea de coherencia".

No me cabe más coherencia en el cuerpo. No podemos quedar impasibles al ver una noticia. Soy amante de una justicia tan irreal, intento encontrar razones para todo y hay cosas que no puedo entender, ante esas hay que rebelarse y decir que no somos de plástico.

¿Cómo empatizar sin sufrir?

Es un gran problema. La capacidad que tengo de somatizar con problemas ajenos es algo que he tenido que tratar. Simplemente me concentro en las cosas que me hacen feliz para poder seguir.

¿Qué la hace feliz?

Tomarme una bica con un café de pota, escuchar reír a mi hija y jugar a descifrar lo que intenta decir, porque aún no habla. Y sobre todo, ver feliz a la gente que me rodea. Soy un poco yonki de eso.

Y de narrar, que dice que es más narradora que cantautora.

‘Dóndo estabas tú’ es la canción más de cantautor, pero aún así no dejo de narrar una historia. La pregunta de: "¿Dónde estabas tú?" me la hago a mí misma. Cada vez que pasan ciertas cosas, ¿qué estaba haciendo que no me movía?

Todo ocurre mientras hacemos vida normal y cosas banales.

Y preocupándonos por la estupidez más gorda del mundo. Está claro que los problemas de cada uno son importantes, pero hay veces que es necesario poner los pies en el suelo y relativizar. Me siento una persona muy afortuanda, estoy en la obligación de ser consecuente con ello y eso se hace disfrutando, no sufriendo.

‘LA REINA pez’ es el séptimo disco de Vega. Está realizado con materiales sostenibles gracias al apoyo de las bodegas gallegas Ponte da Boga y cuenta con la colaboración de Budiño.

Tiene mucho de artesanal este disco.

Es ser coherente, sumar con un granito de arena y con el mensaje que le quiero dejar a mi hija el día de mañana.

¿En qué mar nada ‘La reina pez’?

En el Atlántico. Pero ‘La reina pez’ es de río, ha estado en el mar mucho tiempo y ahora camina río arriba, a contracorriente, para coronarse reina. Es un símil con la vida de los salmones, que nacen en el mar y van a desahogar en el nacimiento del río.

Tiene muchas capas el CD.

Es que es denso. A veces me gustaría ser un pelín más simple.

Hay una canción dedicada a Haneke, que también es denso...

Sí, pero hay una vuelta de tuerca en el tema. Las palabras están escogidas para ser contundentes pero el mensaje es opuesto a sus películas. Las referencias a otras artes es la parte en la que los autores lo pasamos bien.

También se cuela la música gallega.

Es que soy una andaluza con la cabeza puesta en el Norte. Al componer, sin darme cuenta, está presente la sonoridad que aprendí ahí con amigos como Budiño.