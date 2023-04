Varela: "Del Riego soterrou unha maleta con documentos galeguistas"

O director Damián Varela é o responsable dos seis capítulos de Francisco Fernández del Riego, o que nunca se rendeu, unha webserie sobre o intelectual laurentino que produciu a Real Academia Galega. O realizador de Lugo, nacido en 1976, mete a obra nunha maleta. "Hai unha historia que non é moi coñecida. Del Riego meteu a documentación galeguista nunha maleta e soterrouna na horta da nai en plena ditadura, cando era moi perigoso se os fascistas o descubrían. Desenterrouna cando considerou que pasara o perigo".

O conxunto da serie xa está dispoñible en internet porque o derradeiro capítulo foi estreado o pasado luns.

O cineasta asegura que o intelectual, a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas este ano, "era un personaxe complexo e importante", polo que "poñer en marcha este tipo de proxectos" é fundamental "para poñer en valora figuras coma el que se preocuparon pola nosa cultura".

Francisco Fernández del Riego, o home que nunca se rendeu son 90 minutos de cine documental sobre a vida e o legado dun home quizais ata o momento coñecido sobre todo como editor, pero que foi moito máis. A serie percorre a súa vida dende os anos de mocidade dende o seu nacemento en 1913 ata o pasamento en 2010.

O persoeiro está reflectido a través dunha vintena de entrevistas realizadas con expertos e coetáneos de Fernández del Riego, que se refiren "a unha persoa clave da posguerra e a ditadura para a cultura galega", di o lucense quen engade que "fixo un percorrido xigantesco e tivo unha vida moi produtiva, pois daba clase xa con 19 anos".

A narración avanza coas lembranzas de persoas que coñeceron e estudaron a figura do escritor, e tamén coa vivencia de autoras das novas xeracións da conmemoración do Día das Letras que o propio Del Riego propuxo crear no seo da RAG en 1963. Entre eles, figuran Malores Villanueva, Manuel Román, Ramón Nicolás, María Xosé Queizán ou César Cunqueiro.

Tamén participan na serie alumnos e alumnas do CEIP Juan Rey, a escola de infantil e primaria de Lourenzá. A maiores están o músico do Valadouro Nuno Pico, coñecido como Grande Amore, o comunicador Matías Tarrío e o escritor Bernardo Penabade, que son os encargados de poñer as voces en off deDel Riego nos anos de mocidade, madureza e vellez, respectivamente.

A música da serie foi creada por Álvaro Trillo, que recorreu á percusión inspirándose no propio carácter de don Paco.

Freixanes

A selección dos intervintes foi feita polo presidente da Real Academia Galega, Vítor Freixanes, "que o tratou e foi o noso guía", di Varela.

A documentación foi achegada por Belén Rivero. A xornalista comenta que "ao longo dos episodios coñecemos un persoeiro que non deixa de abraiarnos pola súa capacidade de actuar en todos os ámbitos posibles para facer da súa idea de Galicia unha realidade. Como di o seu biógrafo Manuel Román, en Lourenzá mamou a lingua e a cultura, pero o seu grande amor foi Galicia".

"O obxectivo é dar a coñecer a Fernández del Riego á xente que non sabía del e que non tivo acceso a ese tempo no que viviu" para que saiba "do seu compromiso coa cultura", que Varela entende que se define por creacións súas, como o Día das Letras Galegas; ao que suma que sexa "xornada festiva e que sexa a efeméride da publicación dun libro, Cantares gallegos de Rosalía de Castro", apunta o director lucense.

O obxectivo é dar a coñecer a Fernández del Riego á xente que non sabía del e que non tivo acceso a ese tempo no que viviu"

Neste documental para a rede poderán coñecer facianas singulares como que intermediaba entre os directivos da Citröen e os sindicalistas da empresa autombolística para que asinasen acordos". Francisco Fernández del Riego "pensaba en positivo, era conciliador, sabía mediar, polo que a súa personalidade era especial nos conflitos".