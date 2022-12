Unhas vacacións de Nadal para pasar páxinas

O islandés ten unha palabra que se podería traducir como inundación de libros polo Nadal: Jólabókaflód. Este termo representa a tradición existente neste país nórdico de regalar libros nestas datas e de pasar a Noiteboa entre as páxinas dunha historia.

Este costume serve tanto para a xente grande como para a rapazada. E, ademais, na regra dos catro agasallos para evitar crianzas hiperregaladas non pode faltar un artigo relacionado coa lectura. Estamos de sorte pois o abano de literatura infantil é amplo en Galicia e tanto as editoriais especializadas como as xeneralistas ofertan unha ampla variedade de títulos para todas as idades.

Nas librerías pódense atopar desde álbums ilustrados para todas as idades ata libros-obxectos en cartoné para prelectores, desde bandas deseñadas a noveliñas para quen se resiste a apagar a lámpada antes de durmir, contos, libros de fotografía ou divulgativos. E, por suposto, poemarios. E todos en galego. Non están todos os que son, pero si son todos os que están. Velaí uns exemplos, algúns mesmo premiados, saídos do prelo nas últimas semanas.

Edicións Xerais

Xerais propón varias obras de distintas coleccións para lectores variados. Unha das últimas en publicarse é Unha nova dimensión, de Anxo Iglesias, Premio Merlín 2022: a poesía entendida como xogo e fonte de diversión. A poesía reivindicada, ademais, como unha dimensión con entidade propia. Un festival de creatividade para rapazada de nove anos en adiante ilustrado por María Montes.

Berta Dávila na literatura infantil. Para esta mesma idade está concebida tamén Demetrio Demoscopio perdeu a chispa , unha novela infantil cunha deliciosa, tenra e divertida historia de amor, polas persoas e tamén polos libros, ilustrada por Xiana Teimoy, que supuxo o debut dena literatura infantil.

Para a rapazada máis nova unha boa idea é (Non) a todas as nenas lles gusta o rosa. A través dun divertido diálogo coa súa filla, o artista David Pintor plasma algunhas das moitas e estrafalarias afeccións que poden facerlles soñar ás nenas. É un álbum que fala dos estereotipos de xénero empregando un dos mellores instrumentos: o humor.

O catálogo inclúe tamén outras opcións, como a última entrega da saga Os Minimortos, de Ledicia Costas (Ai, que risa!), a edición anual de Astérix, neste caso Astérix lexionario, ou novidades como o Nogard, de Marilar Aleixandre.

Kalandraka

É complicado resumir a ampla oferta dunha das editoriais estrela na literatura infantil en galego e traducida a numerosas linguas. Seu é o selo dun dos clásicos nestas datas, o famoso Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis, de Chema Heras e ilustrado por Kiko da Silva, pero agora acaba de editarse Un dous tres Nadal é, asinado por Nadia Budde, con divertidos versos encadeados e cheos de ritmo que nos presentan personaxes e elementos típicos do Nadal en diferentes culturas, ideal para os máis pequeniños.

En cartoné, tamén para prelectores, está hai unha proposta divertida e transgresora que convida á participación e nos amosa que existe outra maneira de facer as cousas: Así ou así?, de María Pascual de la Torre. Tamén moi visual, pero con fotografía en branco e negro en vez de ilustración, é Todos o viron, unha obra orixinal de 1944 con fotografías de Ylla e texto de Margaret Wise Brown con animais, salvaxes e domésticos, como protagonistas.

Esperando o amencer é a gran novidade desta editorial. A obra, escrita e ilustrada pola peruana Fabiola Anchorena, vén de gañar o XV Premio Compostela para álbums ilustrados. É un lamento contra os devastadores incendios que aniquilan os bosques, na voz das criaturas que os habitan.

Galaxia

Mitos e lendas da vella Grecia é a obra de Anisia Miranda escrita en 1966 e traducida ao galego por Xosé Neira Vilas en 1983, que Galaxia vén de reeditar. Dun xeito ameno, didáctico e fluído, ofrece unha selección dos principais deuses e heroes do Olimpo, de antigas crenzas e de lendas que conforman a base da cultura e da mitoloxía da Hélade para achegala á xente nova.

Para idades máis temperás hai álbums ilustrados como As filloas de Manola, Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado 2022. Este libro de R.J. Peralta con ilustracións de Blanca Millán é un cántico á importancia de compartir.

Outros álbums saídos do prelo son Os dez animais, O poder máxico do sorriso ou Historia do vampiro que perdeu os cabeiros. Para lectores máis avezados está Carliños, capitán!, de Xoán Babarro con ilustracións de Lidia Nokonoko, ou clásicos na colección de lectura fácil, como os de Neira Vilas e Julio Verne.

Outras editoriais

O divulgativo O marabilloso mundo das profesións; o onírico Pola noite; Donas de nós, Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil 2022 para Ánxela Gracián; Paleta planeta, que conxuga poesía e arte, e o conto musicado Ana e a lúa lueira son as propostas de Baía Edicións para o lectorado infantil.

Unha das editoriais máis novas do panorama galego, Rodolfo e Priscila, acaba de editar o seu primeiro libro para crianzas: Patrulla espectacular. Socorro!, de Marga Varela e Ramón L. Ríos. Nel cóntanse as aventuras de Olivia e Denís, que son veciños, mellores amigos, e tamén forman xuntos un comando supersecreto e superespecial de superdetectives moi motivados: a Patrulla Espectacular. Será por opcións!