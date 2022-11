Uxía Yáñez: "No monólogo comparo a tecnoloxía para vacas co reloxo intelixente"

A veterinaria Uxía Yáñez Ramil participará o sábado día 5 no concurso de monólogos Ciencia Calidade, que se celebra en Lugo nesta edición e que comezará ás 18.30 horas no Cárcere Vello. Falará durante tres minutos, o mesmo tempo do que van dispor outros sete científicos para falar sobre as súas tarefas dun xeito coloquial.

"Escollemos un tema no que estamos investigando para presentalo ao público en xeral", introduce Uxía Yáñez, nacida en Burela en 1996. O seu monólogo vai tratar "as aplicacións de novas tecnoloxías nas explotacións de vacún de leite". Son aparellos que controlan os movementos do animal en momentos importantes, como o celo. Monitorizan o movemento das reses na nave. "Cando comen ou cando descansan, por exemplo". Eses rexistros derívanse a uns algoritmos que remiten alarmas ao gandeiro.

Na charla que dará en Lugo vai "comparalos cos reloxos e as pulseiras intelixentes das persoas que controlan os pasos que damos ou as horas que durmimos".

"Cando rematan as intervencións hai xente que se lle achega para facer consultas sobre o asunto que tratou", di Uxía Yáñez

Uxía Yáñez apuntouse ao certame e mandou o vídeo requerido.Foi seleccionada. Xa participara en Lugo nas charlas de divulgación Divulgarte, "que eran máis fáciles porque dispoñías de dez minutos, tres fanse curtos para explicar en qué estás investigando". O seu traballo desenvólvese na Facultade de Veterinaria de Lugo, onde cursa o último ano de doutoramento no campo da ecografía.

Aprecia participar en eventos de monólogos porque "disfruto dando a coñecer a ciencia, paréceme esencial dar a coñecer a ciencia á sociedade, para que o que facemos non quede no laboratorio". Cando rematan as intervencións hai xente que se lle achega para facer consultas sobre o asunto que tratou. "Fálanme máis persoas que non teñen vacas que os que as teñen porque teñen curiosidade por coñecer os dispositivos, que os outros xa usan".