Ugía: "O disco en solitario non chegou ata os 50 anos"

Ugía Pedreira, na praia de Arnao. ÓSCAR GORRIZ



Ugía Pedreira cantou sempre acompañada. Con músicos de Chouteira, Marful, Nordestinas ou Ecléctica Ensemble, pero con outros. "Eu compoñía neses grupos e era de caixón que gravase un disco en solitario, pero non me chegou ata os 50 anos", desvela con naturalidade, dando a entender que sobra toda explicación. A última gravación é de 2018, cando apareceu A Comuna del Barruzo, que estaba orientada a un público infantil.



A cantante de Vilaronte (Foz) regresa con Segmento Cantábrico, un álbum de dez poemas musicados que presentará o día 12 de marzo ás 20.00 horas no auditorio Hernán Naval de Ribadeo. Nese día sairá á venda o CD, que se poderá comprar na actuación, e será subido ás plataformas musicais ao longo do mes.

Tamén nesta ocasión comparte o traballo. No novo disco coa súa parella, Pierre-Yves Rougier; aínda que se inclinaron porque asinase ela ao ser un proxecto "persoal". "Investigo na miña soidade", apunta; aínda que contempla outro proxecto asinado por ambos os dous. A maiores da atención a unha filla comparten "a paixón por cantar, por un canto que non sexa liñal".

XEITO DE VIDA. O título de Segmento Cantábrico fai referencia ao xeito de vida que comparten os habitantes da Mariña de Lugo e as terras asturianas entre os ríos Eo e Navia, que fan vida a unha banda e outra da ría de Ribadeo. A cantante sinala que entre Viveiro e Luarca hai una liña de costa que é "unha área metropolitana e aldeá que ten o horizonte de fronte". Engade a normalidade coa que os veciños se desprazan polas localidades de ambas as comarcas. "É cotiá ir ás praias de Barreiros, ao Carme a Tapia, a comprar zapatos a Ribadeo, gadañas á Veiga ou facer administracións en Navia", comenta a artista.

Este disco parte da miña admiración pola palabra, por como se pronuncia, por como soa e pola etimoloxía

Nese segmento da costa cantábrica, estendido a Universidade Laboral de Xixón, rexistrouse o vídeo do primeiro sinxelo, Mares sucados. Unha vintena de persoas bailan noutras tantas localizacións e cada quen faino ao seu xeito: tradicional, agarrado, danza ou hip hop; como mostra de que o baile "é múltiple e posible".

O son do discos ten unha base tradicional mesturado con sons de sintetizador, que achega Pierre-Yves Rougier porque "lle molan". O confinamento devolveulle a guitarra e a percusión tradicional "xa a tiñamos aquí", apunta Ugía, que se refire ao estudo Tyiawel. Esas instalacións están na casa que comparten en Vilavedelle (Castropol), un lugar de Asturias cercano a Ribadeo.

"Concebín Segmento Cantábrico partindo da miña admiración pola palabra, por como se pronuncia, pola música que ten e pola etimoloxía", argumenta. No disco aparecen oito poemas propios e inéditos aos que puxo música para facer un triángulo de "poesía, música e spoken word". A maiores dos versos propios, hai pezas de Xela Arias, Marina Oural ou Carvalho Calero. Nove dos textos están en galego e dous, en galego asturiano.