"Tuvimos que grabar literalmente en territorio comanche, fue duro"

Álvaro Fernández (Foz, 1990) es, a sus treinta y dos años, uno de los pocos cineastas que da auténtico sentido al oficio de documentalista, entendido como el compromiso de poner la cámara allí donde nadie más se atreve. En su último trabajo, Un cielo tan turbio, traslada al espectador a la frontera con Venezuela, uno de los países menos seguros del mundo que vive bajo el yugo de Nicolás Maduro. Se trata del segundo largometraje del lucense y ha sido presentado en Copenhague, Sevilla, Lisboa y Atenas y pronto podrá verse en grandes plataformas, según avanza el director.

¿Fue duro grabar en la frontera de un estado al borde del colapso económico y político?

Sí que fue duro porque estuvimos en lugares muy conflictivos. Hay que tener en cuenta que Venezuela en el 2019 estaba en guerra civil literalmente con un bloqueo geopolítico brutal y una gran descomposición interna. Era como si tuviéramos que grabar en territorio comanche literalmente y tuvimos que negociar cada paso con unas autoridades a las que les daba exactamente igual lo que íbamos a hacer. Tuvimos que navegar en territorio hostil, no éramos periodistas y no estábamos protegidos por ningún organismo internacional. Fuimos relativamente inteligentes para saber como evadir los peligros, pero tuvimos sustos considerables.

¿Cómo surge este proyecto?

Toma como punto de partida el libro Nostromo, la gran novela de Joseph Conrad que cuenta los devaneos políticos de Costaguana, una república ficticia de Sudamérica. Considero que es una de las mayores obras de ficción política, no militante, para entender a la sociedad sudamericana. Para mi Venezuela es lo que para Conrad era Costaguana, una fragmentación de un montón de sentimientos, de paisajes o de situaciones geopolíticas. En 2015 yo me fui a Sudamérica con este libro debajo del brazo porque tenía claro que quería hacer esa película. Era mi sueño y logré llevarlo a cabo.

La cámara ha sido para mí desde muy pequeño una forma de comunicarme. Tengo claro que nacía para hacer cine

¿Cómo un joven de Foz acaba rodando en Venezuela?

La verdad es que tengo una relación bastante estrecha con Sudamérica porque con solo 12 años me fui con mi familia a vivir al norte de Brasil y en los últimos seis años estuve viviendo en Colombia, entonces es una realidad que no me pilla de sorpresa.

Retrata la complicada realidad que hay en la frontera amazónica con Brasil y en el territorio hostil del Desierto de la Guajira, en Colombia. ¿En esas zonas la gente vive en un especie de tierra de nadie?

Sí, quería que la película abordara temas como el de la identidad nacional pero sin los tópicos que se usan normalmente; también el del colapso de un Estado donde realmente, al no existir un gobierno claro, se crean zonas de excepción en los límites geográficos, donde las personas habitan más allá del himno y la bandera. Todos ellos viven en un estado en descomposición. No lo retraté desde el punto de vista periodístico, quería abordar sus sentimientos cinematográficamente. Filmar cómo se sienten estas personas que habitan en un limbo, en un espacio de nadie, pues no pertenecen a un Estado ni a otro, este es el concepto precisamente de las fronteras. Cabe resaltar que el lugar en el que rodamos no lo encuentro hasta el final de todo.

En su obra aparecen además los contrabandistas de gasolina...

En Nostromo la línea argumental trata también el contrabando de los lingotes de plata en el pulmón económico del estado ficticio Costaguana. Ese contrabando es realizado por personajes díscolos y sin patria y ese concepto es el que me interesaba, personas huérfanas que no tienen el corazón asentado en un símbolo o una bandera, sino en un movimiento. Yo asocié la relación entre el contrabando de gasolina y el de plata.

Las imágenes tienen un gran peso en su relato ¿Ha utilizado alguna técnica especial para crear los ambientes lúgubres que se aprecian?

La luz, la atmósfera y las profundidades son una forma de narrar a través de sensaciones, y no de personajes. Las imágenes son tan abismales para que el espectador se sienta engullido por ellas.

¿Satisfecho con el resultado?

Ha tenido mucho éxito, hemos estado en distintas partes del mundo y en Copenhague éramos la única película hispanohablante. Ahora nos han comprado los derechos internacionales y se estrenará en plataformas grandes, que por el momento no puedo desvelar. Es un orgullo tener tanto éxito.

Un cielo tan turbio es su segundo largometraje después de Nocturno. ¿Su pasión por el cine es vocacional?

Para mi la cámara ha sido desde que era muy pequeño una forma de comunicación y lo sigue siendo a día de hoy. Yo tengo claro que nací para hacer cine, me apasiona totalmente.

Vivió en Canadá, Colombia, Brasil, Australia, Londres... ¿Lleva bien la morriña?

Toda mi familia y mis ancestros son de Foz y vengo siempre que puedo. De hecho ahora mismo me coges aquí (risas).