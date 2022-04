"Tuve tiempo, lugar, calma y un momento para pensar. Es penoso que eso sea un lujo"

SER VERSÁTIL es una cualidad valorada y muy escasa si se hace bien. La lucense Alba Carballal escribe libros, guiones y lo que se le ponga.

¿Su preparación como arquitecta es fundamental a la hora de entender su obra?

Más bien es un dato curioso, porque los literatos suelen salir de otros lugares, de otros campos de conocimiento. Encontrarse a un arquitecto que haga ficción en novela o poesía, solo conozco el caso de Joan Margarit. Como es curioso, lo destacan. Pero no es algo a lo que yo le dé especial importancia. Es mi formación, pero mi oficio es la escritura en estos momentos. A la literatura se puede llegar desde muchos lugares distintos.

¿Y desde cuál llegó usted?

Llegué a la escritura por ser una gran lectora, desde pequeña. Cuando tuve un poco de tiempo, lo que me salió de dentro fue intentar escribir. Intentar. Y lo que salió de ahí fue Tres maneras de inducir un coma, para lo que fue fundamental la Fundación Antonio Gala y la residencia literaria en Córdoba. Sin un apoyo así, de poder estar un año a gastos pagos preocupándome solo de escribir, no habría sido posible.

Es inusual en esta sociedad de producción que te cedan un año para crear. ¿Cómo se hace día a día?

La vida en Córdoba, para mí y muchos de mis compañeros, fue un oasis de calma en medio del ruido y la precariedad que asolaba a muchos de nuestros amigos, porque es la vida después de graduarte: jornadas de trabajo draconiano y mal pagado. Tuve tiempo, lugar, calma y un momento para pensar en qué hacer. Esto es un lujo y es penoso que lo sea.

Pero no fue la primera lucense en la residencia, si no me equivoco.

En absoluto. Antes que yo estuvieron Raquel Vázquez, Nerea Pallares e Iago Eireos. Que yo sepa, estos tres nombres.

Después de su debut literario Tres maneras de inducir un coma dio un giro hacia la literatura infantil.

Sí, hace unos meses que saqué un libro para público infantil sobre arquitectura, casas y modos de vida diferente. Salió a la vez en castellano y catalán, ahora mismo ya han comprado los derechos para publicarlo en chino y coreano.

El libro es para público infantil, pero los adultos también lo necesitaríamos.

Si de paso lo lee algún padre estará bien (ríe). Pero sí, porque es una mirada antropológica y arquitectónica bastante general y comprensiva sobre el hecho de habitar, sobre cómo los seres humanos nos apropiamos de recursos y espacios en el planeta de diferentes modos por nuestra cultura. Más allá que un catálogo de casas, creo que es más interesante explicar a los niños que las familias en todo el mundo viven adaptadas a su entorno y posibilidad.

¿Y el siguiente libro? Ya fuera de un espacio idóneo para ello.

A finales de año yo creo que puede haber nueva novela.

¿Su argumento puede ser de dominio público o hay secretismo?

No, a ver, es una novela en la que me voy de Madrid y del presente. Me voy a Galicia entre el año 1979 y 2002 para ambientar el argumento alrededor de los tres grandes desastres ecológicos de nuestras costas: el Andros Patria, el Mar Egeo y el Prestige.

Pero usted no se limita solo a escribir libros, fue también guionista de programas como Late Motiv o LocoMundo.

Estuve casi un año en Late Motiv, pasé a LocoMundo y luego también estuve por Vodafone, en un programa que, bueno, se lo llevó por delante la pandemia. Ahora, en realidad, me estoy dedicando más a series de ficción.

¿Algún estreno a la vista?

Sí, de hecho el día 22 estrenamos en Amazon Prime Días mejores, de los creadores de Reyes de la noche. En el reparto está, por ejemplo, Blanca Portillo. Tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado. Y tengo otra serie entre manos, pero de esa no puedo contar nada por contrato de confidencialidad.

No se conforma con un formato para contar sus historias.

Es una suerte poder vivir de esto, de lo que me gusta, de contar historias. Yo, personalmente, no me he atrevido con la poesía. Le tengo un poco más de miedo, cada vez que me asomo no me atrevo. No me veo capacitada. Pero la variedad de géneros me da la posibilidad de explorar cosas distintas y libertad. Y, en concreto, lo que me permite es escapar de la soledad del escritor.

¿Es muy diferente el proceso en un guion? Como habla de soledad...

Escribir una novela es un acto de soledad y requiere de muchísima introspección, de horas en soledad. En el guion te juntas en una sala con gente, discutes posibilidades, ideas, piensas en personajes en común... Eso me da un soplo de vida, de que hay un mundo más allá de cuatro paredes.

Aunque hay escritores que solo saben hablar de sus obras, como cuando la gente tiene hijos y solo habla de ello.

Bueno, a mí eso no me pasa (ríe). Soy muy reservada sobre mi obra porque me da mucho pudor. Ni siquiera hablo de esto con mi pareja, como mucho con otros colegas de la profesión con quien he llegado a tener amistad.

Con una carrera tan amplia y abierta, ¿algo a lo que aún aspire?

No, aspiro a vivir de lo que hago que para nada es baladí. Tengo amigos muy talentosos que nunca han podido dedicarse en exclusiva a lo suyo. Yo sí. Con que siga así la dinámica me conformo.

Entonces en el cine no la esperamos aún.

Bueno, por ahora con las series me llega. Igual que no tengo aspiraciones, no me cierro a nada.

Tiene un podcast también, por si no creaba suficiente. Se llama El mileniarismo.



La pandemia terminó con él; pero volverá pronto, muy pronto, de hecho. Tenemos cosas entre manos. Lo hago con Darío Adanti, fundador de la revista Mongolia, y en él hablamos de literatura y humor. Aunque cada vez más es literatura y lo que surja. Solo invitábamos a gente con la que queríamos hablar y eso es un auténtico placer. Pudimos contar con Elvira Lindo, Bob Pop, Carlos Bardem o Manuel Jabois.



¿Mejor conversar que entrevistar?



Totalmente, no tiene punto de comparación. De una conversación salen cosas mejores, más interesantes. Muchas veces cuando la gente está de promoción recibe las mismas preguntas, es algo inevitable. Sin embargo, en una charla puede estar quien sea cuando sea sin justificación.