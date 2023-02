Trío de Goyas para Galicia en la noche triunfal de ‘As bestas’

Partía como el favorito indiscutible después de haber arrasado en todas las entregas de premios previas a los Goya, y Luis Zahera no defraudó: fue coronado como el mejor actor de reparto en la gala de los Goya por ‘As bestas’.

El actor compostelano ya puede decir desde ayer que es un "chico Sorogoyen", como lo designó Carlos del Amor cuando subía hacia el escenario en medio de un aplauso atronador, pues bajo las órdenes del director de ‘As bestas’ también obtuvo el mismo galardón por ‘El reino’ en 2019.

"Siempre quise rodar un western, y siempre quise matar a un francés [en alusión a su compañero de reparto Denis Ménochet, que interpreta al asesinado Antoine]", comentario que desató las carcajadas del repleto Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

"Me doy por satisfecho", sentenció el actor gallego exultante y muy elegante, que recibió de manos de Álvaro Morte y Aitana Sánchez Gijón ese ‘cabezón’ por bordar su interpretación de Xan, inspirado en uno de los hermanos que cometieron el crimen real de un holandés en Petín.

No se olvidó Zahera antes de marcharse de dedicarle este premio a su "‘hermano’ Diego [Anido]", también nominado como él en la misma categoría por su papel de hermano en la ficción, Loren, y a Denis, al que dijo: "Thank you for the madness (gracias por la locura)".

Fue Zahera el aperitivo de la gran noche noche gallega, que tuvo en Fran Araújo y Alberto Vázquez el perfecto colofón a una noche en la que ‘As bestas’ se erigió en la gran triunfadora.

Pasada la medianoche, llegó la hora de que Fran Araújo, acompañado de Isaki Lacuesta e Isa Campo, recogiese el Goya al mejor guion adaptado por ‘Un año, una noche’, que dedicó a su hija Carmela.

Pocos minutos después subía al escenario el coruñés Alberto Vázquez, el gran favorito para alzarse con el ‘cabezón’ al mejor largo de animación por la antibelicista ‘Unicorn Wars’, producido por la ferrolana Chelo Loureiro.

Este triunvirato de triunfadores compensó la desilusión por las derrotas de Pedro Díaz, que optaba al Goya a mejor corto de ficción por ‘La entrega’, y de Javier Gutiérrez y Luis Tosar, perdedores frente al incomensurable papelón del francés Denis Ménochet en ‘As bestas’.

Fue esta película ‘gallega’—fue rodada en diferentes escenarios de la comunidad, como Becerreá y Sabucedo— la gran triunfadora de la noche al obtener nueve de los 17 goyas a los que aspiraba. Fueron, además los gordos: mejor película, dirección, actor principal y de reparto, y guion original. Una noche triunfal y en la que sobrevoló en todo momento Carlos Saura, Goya de Honor, fallecido.

Estos son los ganadores de la 37 edición de los Premios Goya:

- Mejor Película: 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen

- Mejor Dirección: Rodrigo Sorogoyen, por 'As bestas'

- Mejor Actriz Protagonista: Laia Costa, por 'Cinco lobitos'

- Mejor Actor Protagonista: Denis Ménochet, por 'As bestas'

- Mejor Película Documental: 'Labordeta, un hombre sin más', de Gaizka Urresti y Paula Labordeta

- Mejor Película de Animación: 'Unicorn Wars', de Alberto Vázquez

- Mejor Guion Original: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por 'As bestas'

- Mejor Guion Adaptado: Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta, por 'Un año, una noche'

- Mejor Música Original: Olivier Arson, por 'As bestas'

- Mejor Canción Original: 'Sintiéndolo mucho', de Joaquín Sabina y Leiva

- Mejor Dirección Novel: Alauda Ruiz de Azúa, por 'Cinco lobitos'

- Mejor Cortometraje de Animación: 'Loop', de Pablo Polledri

- Mejor Cortometraje Documental: 'Maldita. A Love Song to Sarajevo', de Amaia Remírez García y Raúl de la Fuente

- Mejor Cortometraje de Ficción: 'Arquitectura Emocional 1959', de León Siminiani

- Mejor Actriz Revelación: Laura Galán, por 'Cerdita'

- Mejor Película Europea: 'La peor persona del mundo', de Joachim Trier (Noruega)

- Mejor Montaje: Alberto del Campo, por 'As bestas'

- Mejor Dirección de Fotografía: Álex de Pablo, por 'As bestas'

- Mejor Dirección de Producción: Manuela Ocón Aburto, por 'Modelo 77'

- Mejor Película Iberoamericana: 'Argentina, 1985', de Santiago Mitre

- Mejor Diseño de Vestuario: Fernando García, por 'Modelo 77'

- Mejor Sonido: Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas, por 'As bestas'

- Mejor Dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo, por 'Modelo 77'

- Mejor Actor Revelación: Telmo Irureta, por 'La consagración de la primavera'

- Mejor Actriz de Reparto: Susi Sánchez, por 'Cinco lobitos'

- Mejores Efectos Especiales: Esther Ballesteros y Ana Rubio, por 'Modelo 77'

- Mejor Maquillaje y Peluquería: Yolanda Piña y Félix Terrero, 'Modelo 77'

- Mejor Actor de Reparto: Luis Zahera, Mejor Actor de Reparto, por 'As bestas'