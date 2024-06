Noa Rodríguez: "Traballo con plantas e ese ecosistema mestúrase co meu xeito de facer arte"

Non toda a natureza sae da terra e da auga. Dentro dunha sala da galería Leira Haus —na Praza do Campo, 1, en Lugo— tamén se pode sentir esa sensación de estar nun espazo natural.

Todo isto veu da man da artista multidisciplinar e paisaxista Noa Rodríguez Méndez que uniu as dúas facetas da súa vida, e tamén as súas dúas paixóns, para dar pé a Sementes de ruderal (Ruderal Seeds), unha instalación aberta este xoves que pretende sumerxer ao visitante no mundo natural confeccionado por Noa Rodríguez, un ecosistema artificial que é, á súa vez, un laboratorio de luces, olores, sons, cores, textos, transparencias e opacidades, seres vivos e inanimados.

"Trátase dunha instalación interactiva na que se inclúen proxeccións, sons e tamén a exposición de sementes e de herbarios. Estou estudando o grado de Paisaxe e, xeralmente, traballo con plantas. Ese ecosistema foise mesturando, ao final, coa miña forma de facer arte e de aí saíu 'Sementes de ruderal", afirma Noa Rodríguez, que tamén fixo Belas Artes e agora traballa en proxectos relacionados coa participación cidadá e a divulgación científica.

Espazos onde se tiran os cascallos pero nacen plantas

Pero que é iso de ruderal? "Son os espazos que hai na natureza, onde se tiran os cascallos das obras pero onde, tamén, nacen plantas de forma espontánea", explica.

Noa Rodríguez —que tamén fixo un Máster en Arte e Ciencia— analiza a importancia das plantas ruderais, unhas plantas denominadas incorrectamente maleza, como pioneiras na mellora das condicións de habitabilidade dos ecosistemas.

Sementes de ruderal é, pois, unha aproximación a escala microscópica das especies vexetais que nos rodean, en sitios abandonados, entullos ou beiras de estradas.

E iso é o que Noa quere recrear nesta instalación. Unha linguaxe artística que ela leva xa dous anos empregando. A maioría das veces mesturando os seus coñecementos sobre as plantas e os elementos interactivos que lle permite a tecnoloxía.

A través da instalación interactiva, Noa Rodríguez Méndez —que tamén fixo proxectos de holografía na facultade de Física da universidade portuguesa de Aveiro— pon en evidencia, en 'Sementes de ruderal' a extraordinaria riqueza deste mundo vexetal e a súa importancia ecosistémica.

"Esta instalación é o resultado dunha residencia na galería Leira Haus, feita en maio, e dun obradoiro botánico previo, Herbiñas para o colapso, que fixen con outros participantes polo barrio do Carme, en Lugo, en marzo, onde se fixo un estudo das plantas que se atopaban na zona", comenta.

Ese obradoiro permitiu explorar a biodiversidade cotiá, a que non se ve e moitas veces se roza, mapeando a cidade desde a perspectiva das plantas.

E esas plantas, que Noa Rodríguez atopou, no barrio do Carme tamén están presentes na instalación en forma de sementes e tamén dun herbario. Os que queiran visitala só teñen que reservar un xoves ou venres pola tarde, ata o 26 de xullo, en [email protected] ou no perfil de Instagram da galería Leira Haus.