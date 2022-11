"Por el trabajo dejé a mi familia"

Para Jorge Javier Vázquez la escritura de su nuevo libro de memorias, titulado Antes del olvido, ha estado marcada por la muerte de su amiga Mila Ximénez: "Fue una manera de superar esa desgracia", explicó el reconocido presentador, que asegura que ha sido un "proceso sanador" porque era "como seguir hablando con ella".

"Tengo 52 para 53 y lamentablemente empieza a hacerse habitual recibir noticias que no son agradables: la enfermedad de alguien, la muerte de alguien...", afirmó Jorge Javier en una entrevista en referencia a la pérdida de la periodista el pasado verano a causa de un cáncer de pulmón.

A su vez, el comunicador subraya que siempre tuvo claro que deseaba escribir este libro, que ya ha salido a la venta, "a golpe de emoción", y cree haberlo conseguido: "Creo que es el libro más duro y más crudo de los que he escrito, pero es el libro con el que mejor me lo he ido pasando", explicó.

"Tenía la certeza de que no quería enseñárselo a mi familia hasta que se publicara, porque no quería que me censuraran absolutamente nada, y eso me daba una libertad para contar una serie de cosas", aseguró Jorge Javier, quien también ha revelado que barajó la posibilidad de titular su obra Todo un disparate, título al que renunció por encontrarlo "más frívolo".

En Antes del olvido, que supone su tercer libro, el presentador ofrece un relato de su memoria sentimental, en la que, además de entrelazarse anécdotas de la cara oculta de la televisión, expone algunas facetas de su vida íntima como su ruptura con Paco, la que fue diez años su pareja; el sufrimiento de pasar por un ictus o algunas de sus adicciones.

"No es un libro de adicciones en el sentido de cuánto consumo y cuánto no. Porque además hay adicciones que no son a sustancias y que son igual de peligrosas", ha puntualizado para luego confesar la dependencia que desarrolló hacia el trabajo.

"Echo ahora la vista atrás y me doy cuenta de que no he parado de trabajar. Y el no parar de trabajar por mi adicción me ha llevado a dejar de lado a mi familia, a no atender a mi pareja, a volverme más solitario, más egoísta", confesó.

A la escritura del libro, el presentador debe la vuelta a la comunicación con su expareja, con la que ha retomado el contacto tras su accidente cerebrovascular y con la que durante el proceso de creación ha hablado de cosas que no han tratado "en diez años de relación".

Psicólogo desde los 27. La salud mental ocupa también un papel fundamental en esta obra. Para Javier Jorge es un tema muy importante y que ha estado siempre "muy presente", tanto que desde los 27 años acude semanalmente a un psicólogo que le ayuda a normalizar el alto nivel de exposición pública que conlleva su trabajo en la televisión.

Sobre la educación emocional y la importancia de la salud mental, ha querido además reivindicar que "ojalá la sanidad pública tuviera la capacidad de aceptar a toda aquella gente que lo necesite, porque hay momentos en la vida de los que no puedes salir adelante si no es con la ayuda de un profesional", recalcó.

El comunicador y presentador estrella de Telecinco al frente de Sálvame también ha tenido tiempo para bromear sobre los recientes rumores que lo alzaban como candidato a la alcaldía de Madrid por parte del PSOE: "Me voy a tener que presentar al final", aseguró en tono jocoso para luego explicar que la política no le llama "nada" la atención.

"Creo que la política también la puede hacer cada uno desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su hábitat natural aplicando sus convicciones en el día a día", aseguró.