Touriñán y Blanco ya se acercan al lleno en sus tres funciones en Lugo

Los humoristas Carlos Blanco y Xosé Touriñán anunciaron en febrero pasado que se subirían juntos a un escenario y vendieron 20.000 entradas un mes antes de pisar el primer peldaño. El espectáculo, Somos criminais, acabó siendo visto por 30.000 personas.

Los resultados los han animado a recuperarlo y este fin de semana se podrá ver en Lugo. Será el viernes a las 20.30 horas, y el sábado, a las 18.00 y a las 20.30 horas, en el auditorio municipal Gustavo Freire. Al ritmo actual, se espera que vendan 2.700 entradas.

Las preguntas que se hacen en el espectáculo es si "temos unha cultura criminal propia? Delinquimos como galegos?". Para responder a estas cuestiones, ambos cómicos "analizan e dramatizan crímenes autóctonos en todas as súas variables, desde o crime por arroutada ata o crime por acumulación de mala hostia, pasando polo crime familiar por causa das herdanzas, o asasinato por suxestión ou as orixes do narcotraficante galego", según indican los promotores del espectáculo.

Los dos actores, que son de los más prolíficos de la comedia en Galicia, se unieron por primera vez en un espectáculo conjunto a propuesta de Carlos Blanco, que asegura que le gusta trabajar con profesionales a los que admira.

Somos criminais está basado en un texto inédito de José Prieto sobre el que trabajaron para completarlo y darle forma mientras ambos rodaban la serie sobre narcotráfico Fariña. Cuentan para el espectáculo con la dirección técnica de Dani Juncal.

El espectáculo pudo verse el pasado mes de mayo en el mismo escenario de Lugo al que regresa este fin de semana. En aquella ocasión ya habían colgado el cartel anunciando que todas las entradas estaban vendidas.