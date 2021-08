"Tosar es el mejor actor gallego de la historia con Fernando Rey"

ACTOR Y MONOLOGUISTA, Carlos Blanco es una de las personas que está de moda en el audiovisual gallego.

¿Qué tipo de matrimonio forma con Touriñán?

Uno bien llevado, discutimos muy poco y le doy la razón casi siempre porque la tiene.

¿Roberto Vilar hace mejor dúo con usted o con él?

Se demostró que con Touriñán.

¿Cómo es su día a día?

Muy relajado, por lo menos intento que sea así. Por la mañana hago deporte, pádel y gimnasio, entre otros. Luego por la tarde paseo, leo, escribo o trabajo si tengo que ensayar. En general muy tranquilo, me gusta hacer de comer, soy de acostarme pronto, es raro que lo haga después de las doce y soy de madrugar. Tengo 62 años, por lo que me tengo que adaptar a mi edad y tiempo.

¿Cuántas actuaciones hace al mes?

Antes de la pandemia unas cien por año, es decir, ocho por mes. Durante la pandemia prácticamente ninguna y ahora estamos empezando a recuperar.

¿Hacer de Oubiña fue el papel de su vida?

No, fue un papel importantísimo, pero espero que aún venga algo mejor y, además, está Ladislao [‘Mareas vivas’] al que le debo mucho. Es uno de mis personajes de mi vida, pero no el personaje.

¿Se encontró con Oubiña tras la serie?

Sí, hablamos muchísimo, pero es una conversación privada que no voy a comentar.

¿Qué aprendió del periodismo en ‘Los favoritos de Midas’?

Más o menos lo que llevaba aprendiendo 30 años en la radio, trabajando en información deportiva, boletines, retransmisiones y prácticamente de todo. Aprendí que las presiones del poder son enormes y que, en los tiempos que corren, ningún medio se libra de ser esclavo de quién le paga.

¿Cree que lo que ocurre en la serie se ajusta a la realidad?

Que yo sepa, no hay a nadie a quien le pidan dinero a cambio de vidas ajenas, pero si habla de una realidad posible. Habría que ver quién son ‘Los favoritos de Midas’, puedes pensar que es el Foro de Davos, pero no se sabe. La serie apunta a cosas muy verídicas en mi opinión, a pesar de que es una adaptación de un relato que tiene más de cien años.

¿Cómo es trabajar con Tosar?

Un lujo, siempre lo fue, lo sigue siendo y espero que lo será. Trabajar con Luis es facilísimo, supongo que es lo que le pasó a los que jugaban con Iniesta, que siempre le venía la pelota muy bien tocada.

¿Es el mejor actor gallego de la actualidad?

Creo que de todos los tiempos probablemente con Fernando Rey, pero por premios, trayectoria, calidad es el mejor actor gallego de la historia.

¿Está viviendo su mejor época profesional?

En mi caso puede ser. Vinieron proyectos muy bonitos, hice teatro en Madrid. que me hizo mucha ilusión. En cuanto a proyectos creo que sí.

¿Y el del audiovisual gallego?

Solo hay que hacer cuentas. En un año se produjo ‘Hierro’, ‘O sabor das margaridas’, ‘La unidad’, ‘Ons’. Yo creo que la calidad y talento de aquí es brutal, me parece indiscutible a estas alturas del partido.

Si tuviera que dedicarse a una de las profesiones que interpretó (narco, seleccionador o director de periódico). ¿Cuál elegiría?

Seleccionador, tiene que ser apasionante. Me encantaría serlo.

Almodóvar me dejó su chupa y al ponérmela vi que en el bolsillo tenía una factura de Hermés

Alguna anécdota que le pasase

Muchísimas. Deste tirarme al mar vestido en diciembre, ponerme delante de un lanzador de cuchillos que eran de verdad, caerme del escenario y tirar una nevera, una escena de sexo en un ascensor de un lugar perdido de Argentina con una actriz danesa que no hablaba inglés... hasta que Almodóvar me diese su chupa porque no le convencía la de vestuario y al ponérmela ver que en el bolsillo tenía una factura de Hermés.

¿Cómo fue la de los cuchillos?

Interpreté a un lanzador de cuchillos que, en el capítulo se ponía delante de su hijo de 11 años, que le tiraba cuchillos. En realidad el que se puso delante fue un lanzador profesional y a poca distancia. Además, mi personaje era croata y ensayé el acento oyendo a Antich y había un momento en el que decía: "Esta noche tú debutas", pero se podía entender mal y escuchar "tú, de putas" y hubo que cambiarlo a "esta noche es tu debut".