Dani de la Torre, galardonado por la Academia de Televisión: "Me quedé de piedra y me acordé de mi madre"

LUGO. Dos lucenses formaron parte el lunes por la noche del palmarés de los premios Iris de la Academia de Televisión: Dani de la Torre, premio a la mejor dirección y mejor ficción por su serie La Unidad; y Jacobo Eireos, premio del Jurado por Desafío Ártico.

Para ambos, presentes en la gala y sentados solo a cuatro filas de distancia, fue todo un privilegio poder ser reconocidos por una entidad de prestigio como es la Academia de Televisión. "Es muy significativo que un jurado de tanta valía haya reconocido nuestro trabajo; es algo que me llena de profunda alegría", confiesa Jacobo Eireos, uno de los productores de Desafío Ártico, el conmovedor reality de Canal Sur que ha recibido el Premio Iris del Jurado.

"Se trata de un programa muy, muy especial, que para mí ha supuesto un antes y un después", reconoce, emocionado, Eireos. Desafío Ártico reúne a ocho jóvenes de entre 15 y 17 años, uno por cada provincia andaluza, que han conseguido superar el cáncer. "El reality ha sido reconocido, además de por el regalo de vida que supone poder disfrutar de la magia que desprenden estos jóvenes, por su apuesta clara contra el cambio climático", cuenta su productor ejecutivo.

Las circunstancias del rodaje, en un paraje tan agreste como bello, fueron el aliño perfecto para unos protagonistas que, por sí solos, convierten cada momento en una lección de vida. "Hacer televisión de verdad y hacerla con ellos ha sido un verdadero regalo", concluye Eireos.

Algo similar siente Dani de la Torre, que ha vuelto a probar las mieles del éxito con su última apuesta, La Unidad, una serie policiaca de Movistar+, ambientada en España, que indaga en el universo del yihadismo.

"Recibir tres nominaciones a los premio Iris y ganar dos fue un regalo que no esperaba y que me ha hecho muy feliz", asegura. En su Instagram se le puede ver en el photocall, tras recibir el premio a mejor director, posando para los medios feliz y despreocupado. "En es momento, oigo que me gritan: ¡Corre, corre, que también te han dado el de mejor serie! Me quedé de piedra y me acordé de mi madre [fallecida en 2019]".

También se acordó de la Policía, con la que pasó muchos días documentándose para poder llevar a cabo una serie ambiciosa y fiel a la realidad cotidiana del cuerpo. "Una de las cosas que agradezco a esta serie es que me he quedado muy tranquilo: tenemos una Policía excepcional, un cuerpo de élite antiterrorista que es uno de los mejores del mundo", precisa.

De la Torre se siente afortunado por haber tenido la posibilidad con La Unidad "de acceder a lugares donde muy poca gente puede acceder", a la vez que se siente "profundamente agradecido con la Academia de Televisión por reconocer el esfuerzo invertido y con Movistar+ por apostar por series como esta".

Tanto Eireos como de la Torre esperan que estos premios Iris sirvan, además de como reconocimiento, como trampolín para poder seguir trabajando en lo que les apasiona: contar historias.