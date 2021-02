Gabi Planas: "Toqué en Los Ángeles en un coro góspel en la iglesia a la que acudía el gran Billy Preston"

Amante de la música desde que era un niño Gabi Planas lanza nuevo sencillo. Este artista madrileño pero lucense "de corazón" avanza que este tema será un avance para el nuevo disco que espera sacar al mercado este mismo año.

Presenta nuevo sencillo dos años después de publicar el disco Adiós Juan Capitán. ¿Qué se va a encontrar el público?

Es un tema que grabé el pasado año y terminé de maquetar la semana antes de que comenzara la pandemia. Es una canción con influencia setentera, disco y sin perder la esencia más rockera que es lo que más me entusiasma. Es un tema pegadizo, alegre y bastante apropiado para estos momentos. Estoy muy contento. La producción la hizo el madrileño José Nortes que ha grabado con grupos muy reconocidos.

Lo presenta con un curioso videoclip que mezcla fotos de América de los años 50, imágenes divertidas, dibujos animados...

Sí, son imágenes curiosas que van bastante acorde con el sencillo. Considero que ha quedado muy bien y espero que la gente disfrute con él. La canción, que presentaré el día 6 en la Sala Siroco de Madrid, formará parte de un nuevo trabajo que quiero que vea la luz este año si la pandemia lo permite. Puedo avanzar que serán canciones con un enfoque un poco diferente hacia otros estilos sin perder mi verdadera esencia.

Su pasión por la música y la batería le viene desde que era niño. ¿Es vocacional o de tradición familiar?

La batería fue mi primer instrumento, es con el que me siento más cómodo y sobre el que tengo más dominio. Ahora la toco en un grupo llamado Salto. En general la música me ha apasionado desde que era un crío, pero la verdad es que lo he mamado en casa, somos una familia bastante musical, mi hermano también se dedica a esto.

Su salto al mundo de la música fue en 2009 en Los Ángeles, estuvo cinco años tocando en un coro góspel. ¿Cómo recuerda la experiencia?

Antes de eso estuve haciendo mis pinitos en España en varios grupos y en 2009 decidí probar suerte en Los Ángeles. Casualmente era la iglesia a la que acudía el gran músico del soul Billy Preston. Fue una experiencia muy enriquecedora e increíble.

Nació en Bilbao, lleva tiempo viviendo en Madrid, pero tiene raíces en Lugo.

Mi padre Guillermo Planas Roca, es lucense, y tenemos un arraigo muy fuerte con Galicia y con Lugo en particular. Pasé muchos veranos en O Vicedo. Procuro ir un par de veces al año porque tengo familia y muchos amigos. Tenía pendiente ir con mi banda Salto a la capital lucense a tocar, pero con la pandemia se nos han trastocado los planes. La verdad es que me considero un tercio gallego y le tengo mucho cariño a esa tierra.