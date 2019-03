Tom Jones actuará el 23 de julio en Vigo

El cantante galés Ton Jones actuará el próximo 23 de julio en el parque de Castrelos de Vigo, según ha anunciado este viernes el alcalde, Abel Caballero.



La última vez que el Tigre de Gales actuó en Vigo fue en 1975 en la discoteca Nova Olimpia.



Las entradas saldrán a la venta en los próximos días y los precios oscilarán entre los 5 y 10 euros, según ha detallado Caballero, quien ha recordado que el concierto se podrá ver gratis fuera del área de pago en el auditorio de Castrelos.



Caballero ha indicado también que para el concierto de Tom Jones no habrá prioridad en la venta de entradas para los empadronados en Vigo porque "no da tiempo para determinar quién está empadronado y quién no".