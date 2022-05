Tom Cruise regresa a lo grande con 'Top Gun: Maverick'

Tom Cruise regresa como Pete 'Maverick' Mitchell en Top Gun: Maverick, secuela del éxito de 1986, que llegará a los cines de España el próximo 27 de mayo. El actor supo desde el principio qué buscaba a la hora de hacer una segunda parte de la famosa cinta.

"Quería una buena historia, un buen reparto, una historia plena para el público. Las cosas que nos gustan", manifestó Cruise en declaraciones a Europa Press durante el estreno mundial de la película en la ciudad californiana de San Diego. Su mayor objetivo, atraer al público. "Esa era la meta y empezamos a seguir ese hilo conductor", dijo la estrella de Hollywood.

