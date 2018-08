Campeones, Todos lo saben y Handia han sido las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en la 91 edición de los Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa y será el 6 de septiembre cuando se decida la definitiva.

El presidente de la Academia, Mariano Barroso, ha sido el encargado de dar a conocer el títulos de estas películas, que han sido seleccionadas de entre los 43 largometrajes estrenados en España entre el 1 octubre de 2017 y el 30 de septiembre 2018, como es el caso de Todos lo saben, la cinta de Asghar Farhadi que llegará a las salas españolas el 14 de septiembre.

Campeones, dirigida por Javier Fesser e interpretada por un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes discapacitados que son los protagonistas de la cinta, se estrenó el pasado mes de abril y aún hoy es la película española más taquillera de 2018.

"Lo que más me ha dado esta película es saber que el que la ve es un poco más feliz", ha dicho Fesser a la prensa tras conocer la preselección de la cinta, que le parece "un regalo" que pueda llegar a Hollywood.

Javier Fesser, director de 'Campeones': "Lo que más me ha dado esta película es saber que el que la ve es un poco más feliz"

"No sé cómo gestionaremos tanta alegría, teniendo en cuenta que hablamos de gente que celebra que el bocadillo es de jamón en lugar de ser de mortadela", ha bromeado.

Por su parte, Handia, un cuento vasco sobre el hombre más alto del siglo XIX, el gigante de Altzo, fue la película que convenció casi por completo a los miembros de la Academia española que les concedió diez de los trece premios Goya a los que optaba (los tres más importantes se los dieron a La librería, de Isabel Coixet, que no puede optar a esta categoría al estar rodada íntegramente en inglés).

"Es una historia universal y a la vez muy local capaz de llegar a los públicos de cualquier país", ha señalado a Efe Joxe Mari Goenaga, guionista y productor de Handia y director de Loreak, la cinta con la que en 2014 se quedaron a las puertas del Oscar. Con Eneko Sagardoy en el papel de Miguel Joaquín Eleizegi, Handia es un drama histórico rodado íntegramente en euskera.

Joxe Mari Goenaga, guionista y productor de 'Handia': "Es una historia universal capaz de llegar a los públicos de cualquier país"

El que "no puede estar más contento" es el productor de Morena Films, Álvaro Longoria, responsable de dos de las tres películas preseleccionadas, la cinta de Farhadi y la de Fesser. "No podía esperarme algo así, es una pasada", ha señalado Longoria en una conversación telefónica con Efe desde Lisboa. Con Campeones, ha dicho, "lo teníamos más claro, porque es una comedia que ha sido todo un evento en España y que además ha ayudado a mucha gente con discapacidad". Sin embargo, "con Todos lo saben era un poco más difícil, porque no se ha estrenado aún, aunque "ha gustado mucho" en los festivales de Toronto y Cannes, donde ha participado.

Longoria ha asegurado a Efe que las películas "son dos animales muy diferentes", pero es incapaz de decantarse por ninguna, ya que "a las dos las quiere igual".

De ser finalmente la elegida Todos lo saben, sería la tercera ocasión en que el director iraní optase al máximo galardón del cine internacional por una producción rodada en un idioma distinto al inglés; ganó las dos anteriores por las que se presentó.