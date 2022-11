Tian Mendes presenta o seu libro 'Sweet Home'

Tian Mendes vén de lanzar o seu libro Sweet Home (STR Edicións), que será presentado este sábado no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, ás 13.00.

Baixo o seudónimo de Tian Mendes agóchase Sebastián Méndez, membro fundador da banda Ruxe Ruxe. Foi presidente da Asociación de Músicos en Lingua Galega (Amelga) e ten experiencia no teatro e como monologuista, eido no que representou por toda Galicia pezas como Xa non sou nacionalista: E ti?, Joselito, Ángel Cristo e Maradona son a mesma persoa ou e A mafia galega o que pudo ser e non foi.

Tian Mendes Sweet Home

Agora fai a súa incursión na literatura con Sweet Home, unha obra que non deixará indiferente.