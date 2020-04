The Rolling Stones cantan al confinamiento en su primera canción nueva en 8 años

The Rolling Stones han publicado este jueves Living in a ghost town, su primera canción en ocho años, desde aquellas Doom and Gloom y One More Shot de su recopilatorio GRRR! (2012).

Living in a ghost town es su forma de afrontar el confinamiento y ha sido compuesta por el habitual tándem integrado por Mick Jagger y Keith Richards, y grabada en aislamiento en Lós Ángeles y Londres.

"Estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir", explica Jagger.

"La vida era muy hermosa, y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma", canta Mick Jagger en unos versos con evidentes ecos a la crisis global del coronavirus. El cantante aclara en una entrevista con el periodista Zane Lowe de Apple Music que tuvieron que adaptar ligeramente la letra, pero destaca que se quedó prácticamente como la habían pensado antes del confinamiento.

"Registramos el tema hace un año en L.A. para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando. Entonces la mierda nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya y aquí está", añade Richards.

El batería Charlie Watts apunta que el tema "recoge el estado de ánimo" generalizado en tiempos de coronavirus, mientras Ron Wood remata: "Aquí tenemos un nuevo tema para vosotros que esperamos disfrutéis. Es una melodía cautivadora".

El tema está grabado por Mick Jagger (voz/armónica/guitarra/coros), Keith Richards (guitarra/coros) Charlie Watts (batería), Ronnie Wood (guitarra/coros), Darryl Jones (bajo) y Matt Clifford (teclados, trompa, saxo, fliscorno).