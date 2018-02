The Killers, Jamiroquai e Lenny Kravitz na primeira edición de O Son do Camiño

O Parque Monte do Gozo de Santiago de Compostela acollerá entre os días 28 e 30 de xuño o festival O Son do Camiño, unha proposta musical "de primeiro nivel" que arrinca con nomes como The Killers, Lenny Kravitz e Jamiroquai como cabezas de cartel.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentaron este venres esta cita musical, que agrupará a artistas de renome internacional e nacional, en compañía da comisaria do Xacobeo 2021, Cecilia Pereira.

O festival que acollerá o Monte do Gozo, e que se expón como un "adianto" ao Xacobeo 2021, forma parte dunha "ampla programación musical" por todo o territorio galego, que levará citas musicais ás principais cidades galegas.

Segundo avanzaron os seus organizadores na presentación, O Son do Camiño estará encabezado por recoñecidos artistas e bandas de música como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand ou Mando Diao.

Con capacidade para 24.000 asistentes cada xornada, o recinto do Monte do Gozo, que está a ser acondicionado, contará con dous escenarios, unha área de restauración, mercadiño e unha zona de acampada.

Román Rodríguez explicou que o Xacobeo nace cunha nova filosofía, que abarca non só un ano, senón que "comeza neste 2018" e esténdese ás próximas anualidades. "Este gran festival, e os diferentes concertos que se programarán polas principais cidades de Galicia, situarán á Comunidade como punto de referencia musical e cultural, a nivel internacional", remarcou Román Rodríguez.

Pola súa banda, Nava Castro apostou por proxectos como este que "reforzan" a idea de que o Xacobeo "é sinónimo de suma" de esforzos e resaltan o valor do "binomio cultura e turismo" que leva "reportando 25 anos de éxito ininterrompido" á cita.

OUTROS NOMES. O macrofestival contará tamén con nomes como León Benavente, The Gift, C. Tangana, La M.O.D.A., Carlos Sadness, Toundra, The Last Internationale, Talisco, Morgan, Rufus T. Firefly e Plya.

Ademais, haberá representación de grupos galegos como Novedades Carminha, Triángulo de Amor Bizarro, Eladio y los Seres Queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains e Agoraphobia. A lista, no entanto, aínda non está pechada e espéranse novidades.

Os abonos poranse á venda a partir do 1 de marzo na web oficial do festival e en Ticketea cun prezo especial de lanzamento de 39 euros. Ademais, como parte desta programación, haberá seis concertos nas principais cidades, que se irán dando a coñecer proximamente.

Durante a presentación do festival, os seus responsables indicaron que se espera un "notable impacto económico para Santiago de Compostela, a súa área de influencia e, en xeral, para Galicia". Ao compromiso do festival co tecido económico galego sumar que contratará un 80% das súas necesidades a empresas da Comunidade.

O Son do Camiño é unha iniciativa da UTE formada polas empresas Old Navy Port Produciones S.L. e Esmerarte Industrias Creativas S.L., patrocinada pola Xunta de Galicia e coa colaboración de Estrella Galicia. A intención do evento é de "continuidade" e aspira a situarse entre as mellores citas do seu estilo a nivel nacional, dixo Román Rodríguez.