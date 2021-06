Teresa Vilariño: "Quiero que la gente se acerque un poco más a María de Nazaret"

Se quedó prendada de la figura de María de Nazaret hace años y desde ese momento la lucense Teresa Vilariño Pardiñas ha dedicado cuerpo y alma a estudiarla. "Pese a ser un personaje de gran relevancia en el catolicismo descubrí que sabemos muy poco de ella y me propuse indagar en el tema", indica la mujer, que ahora publica sus hallazgos en el libro María de Nazaret. Datos sobre la madre de Jesús de Nazaret.

La autora, fisioterapeuta de formación y especialista en paralíticos cerebrales, se adentró en la religión desde niña gracias a su padre y ya adulta decidió profundizar en el tema realizando tres cursos del Movimiento Bíblico Diocesano en Lugo. "En mi casa la Biblia era como leer El Quijote. La teníamos encima de una mesa y mi padre la leía de vez en cuando, por eso cuando ya me hice mayor me pareció elemental adentrarme en los pormenores de mi religión", comenta.

El ejemplar que ahora publica es el resultado de varios años de estudio. "Mi intención es que la gente se acerque un poco más a María de Nazaret, su figura ha llegado a los religiosos pero no a los seglares y yo quiero acercarla al pueblo. Históricamente se creía que no existían datos sobre ella en el Evangelio, pero gracias a los expertos he logrado sacar a cuentagotas información para poder hacer un retrato de su figura desde el aspecto terrenal", según añade.

Vilariño empezó a escribir sobre la madre de Jesús hace tiempo pero guardaba en un cajón sus reflexiones. A raíz del fallecimiento de su esposo, un familiar la animó a divulgar sus enseñanzas. "El lector va a descubrir a la María de la Tierra, a la persona, no a la Virgen. Cada persona va a sacar su propio retrato de ella, es una cuestión de fe y cada lector va a sacar su conclusión personal", recalca.

La autora recuerda sus años de formación en Lugo como "mágicos" y asegura que le dieron «otra perspectiva de la realidad». Por ello dedica esta obra a su profesor de Biblia José Antonio González García, recientemente fallecido. "Me ayudó muchísimo desde el primer momento e incluso me regaló sus conferencias, por eso concibo este libro es un cariñoso homenaje hacia él", concluye la lucense.

La autora presenta este martes su obra, a las 19.30 horas, en O Vello Cárcere de Lugo, en un acto que estará conducido por la presidenta del Grupo El Progreso Blanca García Montenegro.