Teo Cardalda: "Valle Inclán era un cascarrabias y todo un punky de la época"

El triángulo del Salnés —Vilaxoán, Vilagarcía y la playa de As Sinas— unió hace años de forma casual a Teo Cardalda (Vigo, 1962) y Valle Inclán (Vilanova de Arousa, 1866). Ahora, varias décadas después, el músico homenajea al escritor dando vida a nueve de sus poemas en el libro-CD Claves líricas que sale a la venta el día 19.

Se ha convertido en el primer artista en musicar a Valle Inclán. ¿Cómo surgió este proyecto?

Surgió por la amistad que un primo mío tiene con Pancho Valle Inclán, nieto del escritor, y también por cercanía geográfica. Yo pasé mi infancia en Vilaxoán, una zona del triángulo del Salnés donde se producen muchas de las historias que después a él le inspiraron para escribir Comedias Bárbaras o Divinas palabras.

¿Cómo fue el proceso de dar sonido a los textos del autor?

Empecé a trabajar en un momento en que toda su obra no era de dominio público y tuve que negociar con la familia. Fue complicado porque este tipo de proyectos tienen que ser muy rigurosos y no puedes cambiar ni una coma. Hubo un momento en que tiré la toalla y lo dejé apartado. Poco después Pancho y mi mujer María, que es una apasionada de la literatura gallega, me animaron a recorrer todos los sitios en los que estuvo el escritor, hasta fui a Pontevedra donde tiene toda su biblioteca. A partir de ahí, bebimos mucho vino del Salnés (risas) y me volví a encerrar en el estudio.

Saca el día 19 el libro-CD Claves Líricas, basado en nueve poemas del escritor. ¿Esta iniciativa le ha permitido conocerlo más a fondo?

El disco-libro es un producto espectacular y muy completo que cuenta con fotografías inéditas y un CD con nueve poemas musicados del autor y otra canción inédita en su honor. También incluyo textos que sirven como nexo entre las canciones, como si el propio Valle Inclán apareciera ahora mismo reflexionando sobre cosas que tienen que ver con las composiciones. Esta iniciativa me ha permitido conocerlo muchísimo porque he accedido a aspectos de su vida privada, he leído varios libros escritos por su familia y he hablado muchas tardes sobre un personaje tan controvertido y fascinante. Era todo un punky de la época, con mucho carácter, una persona profunda, terca y muy cercano a Dios y al diablo. Este tipo de personajes tan complejos, como podían ser mi amigo Antonio Vega o Bob Dylan, me encantan.

Este trabajo es más especial si cabe porque le ha permitido volver a sus raíces en la ría de Arousa...

Por supuesto, volví a mi tierra, descubrí qué pasó con gente de mi infancia, viví una mezcla de recuerdos que me emocionó mucho... Yo llevaba 30 años en Madrid y desde marzo del año pasado cogí a mi familia y a mis perros y nos vinimos para Galicia. Esta es una tierra inolvidable, no echo para nada de menos la capital, y de hecho a raíz de la pandemia la gente está escapándose al medio rural, se gana en calidad de vida.

Tiene previsto sacar una obra musical teatralizada y una versión infantil. ¿Cómo describiría a los niños a Valle-Inclán?

Creo que Valle Inclán es un escritor peculiar, considero que al no escribir demasiado en gallego tampoco está todo lo considerado que debería. Yo puse música a uno de los pocos poemas que tiene su idioma y en otros dos hay referencias a Rosalía de Castro. Era muy clasista y altivo, se metió con el Rey de forma descarada en su momento, pero después se dejaba las manos en causas solidarias y tenía un dominio del idioma espectacular. En conjunto a los niños se lo describiría como un personaje cascarrabias con barbas de chivo.

En su momento musicó también a Bouza Brey. ¿Le gustaría poner las notas a los versos de algún otro autor gallego?

A mí Rosalía de Castro me vuelve loco. Me parece la más grande de todos los tiempos.

Sus inicios en el ámbito musical fueron en el mítico Golpes Bajos, con canciones que son unos auténticos himnos. ¿Era más fácil triunfar en los 80 que ahora?

Por supuesto. Tengo dos hijos músicos: uno es más convencional y otro productor de trap. Estoy muy contento de que escogieran este camino pero sufro por ellos porque hoy en día casi no se venden discos y las plataformas digitales se han apropiado en muchos casos de todos los derechos. Creo que es algo que tiene pendiente la SGAE: que todo lo que flota por internet tenga una decente compensación para los artistas. Además, en los 80 había mucho talento: Siniestro, Resentidos, Radio Futura... Ahora se han puesto de moda los famosos concursos, que les tengo mucho respeto, pero toda la música es igual.

Dijo en su momento que en su casa estaba prohibido el reguetón.

(Risas) Eso fue una broma porque tengo a un amigo que sí que lo tiene prohibido. A mí desde luego es un género no me gusta nada, ni las letras, ni la actitud, ni lo que desprende...

Lleva desde los años 90 formando parte de Cómplices con su mujer María Monsonís. Están a punto de lanzar disco. ¿Cuál es el secreto del éxito?

El nuevo disco es muy especial y en los próximos días sacaremos como adelanto un single dedicado a los Beatles. El secreto del éxito es ser fieles a lo que hacemos y estar siempre muy agradecidos al público, sentimos que nos quieren.

¿Cuál es su grupo de música favorito de toda la historia?

Génesis.

¿Un lugar de Galicia para desconectar?

A Costa da Morte.

¿Qué comida gallega recomendaría a un extranjero?

El cocido sin duda, me encanta. Yo cocino mucho, soy experto en paellas, y aunque el cocido me encanta tengo que mejorar la receta.

¿Qué aficiones suele practicar cuando tiene tiempo libre?

Me encanta andar en bicicleta, pasear por la montaña y navegar. Ahora que estoy en Galicia salgo mucho al mar, en Madrid estaba más complicado (risas).

¿Chándal o traje?

El traje siempre.

¿Con qué político se queda?

Ahora mismo ninguno, estoy muy defraudado con todo lo que está pasando.

¿Qué lección ha sacado de la pandemia?

Creo que tenemos que parar, Valle Inclán lo dice en sus obras. Tenemos que frenar en muchos sentidos y la pandemia va a valer como reflexión en todos los sentidos. Leí una vez que el mundo tiene fecha de inicio y de fin, puede ser.