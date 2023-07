"Teño a música folk metida na cabeza dende que era cativo"

Xisco Feijoo é un artista polifacético, sen medo a probar cousas novas: é vocalista, percusionista tradicional, bailador, coreógrafo, presentador de televisión, coordinador de canto en SonDeSeu e mestre na Etrad. Tanto é así que o mismísimo C. Tangana contou con el para ser un dos sete letristas do himno do Celta.

Hoxe estará no Festival de Ortigueira, recorda cal e como foi a súa primeira vez neste certame?

Pois mira se che digo a verdade, non o recordo. Recordo que foi hai moitísimos anos e que fora con amigos. Lembro coñecer moita xente. É un festival, onde coñeces moita xente do gremio. De feito hoxe en día conservo amizades que coñecín alí, ou sexa que é un lugar de encontro.

É a primeira vez que actúa sobre este escenario?

Non, esta é a primeira vez que actúo sobre este escenario co meu proxecto persoal. Xa estivera con Pepe Vaamonde Grupo, con SonDeSeu as veces que foi e con Budiño. Tamén estivera no 25º aniversario como bailador, estando daquela contratado por Carlos Núñez e The Chieftains.

Que expectativas ten? Algunha colaboración ou sorpresa na actuación?

Vai ser algo moi de Xisco, de sempre. Das colaboracións que adoito levar puntualmente, vai o baile, e vai a miña amiga Sandra Costa para poñer a voz feminina. E logo, veñen outros dous compañeiros que adoitan tocar conmigo. Desta vén todo o mundo.

Xa actuei antes en Ortigueira, pero é a primeira vez que actúo sobre este escenario co meu proxecto persoal

Á hora de facer música en directo, que prefire? Concerto propio ou festival?

É unha pregunta bastante complicada porque son sensacións completamente diferentes. Ás veces un concerto propio convírtese en algo máis íntimo, máis directo. E nun festival, é unha arma de dobre fío. Normalmente Ortigueira, ao contar con varios grupos tocando ao tempo, a cuestión sonora adoita ser bastante máis complexa. Entón, estes son para min os problemas que teñen os festivais con varios grupos tocando á vez. Confío en que vai ir todo ben, son xente máis que profesional, ben experimentada.

Que referentes ten? Quen o inspira á hora de facer música?

Vai por tempos e por épocas, pero tiven moitísimas referencias. Dende que era pequeno, inspiráronme tanto Fuxan os Ventos, como Milladoiro, e, a partir de aí, houbo infinidade de grupos que me gustaron. Teño a música folk metida na cabeza dende cativo. Como era música que cantaban na casa, iso sempre queda coma lume. Hoxendía quen máis me inspira son todas aquelas persoas que fun gravando e nas que atopo unha orixinalidade, unha intelixencia en fiar as palabras para que a lírica sexa perfecta, unha intelixencia para non empregar ningunha palabra directamente cando queren dicir esa definición.

Unha colaboración desexada?

Teño unha devoción especial por Rodrigo Cuevas, que anda moi liado, pero algo se fará. Xa falamos hai tempo e esto vai ser, e será. Con Sheila Patricia, porque somos moi amigos, e sabemos que vamos facer algo xuntos. Gustaríame moito facer algo con Fillas de Cassandra porque me parece que teñen un talentazo incrible, e se algo me gusta a min, é que exista unha voz tradi, tradi, tradi, e logo harmonizada con esas marabillosas voces. Hai nada colaborei con García MC, unha cuestión de rap. Encántanme os experimentos, parece que teñen un pouco de risco; pero son totalmente necesarios.

Encántanme os experimentos, son totalmente necesarios e, ademais, eu son alérxico a dicir que non

Despois de trinta anos no mundo da música, quitou o disco Peixe hai dous. Que o levou a tomar esa decisión?

Realmente, música propia xa quitei antes, aportando temas a moitos outros grupos. O que me levou a facer algo completo meu, foi dicirme: "Señorito, tes case 30 temas con todo o mundo. Por que non fas algo para ti?". Pero igualmente levo facendo música dende os 15 anos. Quizais lle dei máis importancia a outros sectores como a docencia, a danza tradicional, grupos de recuperación ou á pertenza a compañías de danza. Todo isto, e sendo mestre nunha escola, pois a vida dá para o que dá.

Xisco Feijoó. MARCOS BONHEUR

É cantante, percusionista, bailador, coreógrafo, presentador de televisión; mesmo xurado. Diría vostede que lle queda algo por probar?

Pois non che sabería dicir, porque as cousas van vindo. Iso si, son alérxico a dicir que non.

Pasaron dous anos dende a súa ópera prima, Peixe, ten algún proxecto para o futuro?

Xa estou traballando e pensando nun segundo intento. Non sei se o vou facer como o anterior, facer todo o disco e botalo, ou ir pouco a pouco quitando temas. Neste momento resúltame máis axeitada a segunda opción.

Como se presenta o verán? Algunha actuación por Galicia?

Preséntase un pouco máis suave que o anterior, cousa que agradezo moito. Este verán vén moi bonito en lugares moi bonitos, con tempo para disfrutar entre concerto e concerto, e algunha cousiña e experimentos máis despois do verán. E, como colofón, en decembro chega a despedida de Peixe nun teatro en Vigo e na sala Capitol en Santiago. Se sae algo máis, algo máis se fará; pero polo momento estou moi contento.

Himno do celta

Como foi a experiencia de crear o novo himno do Celta con C. Tangana?

A experiencia foi marabillosa, estou contentísimo. O equipo de Pucho [C. Tangana] chamoume porque algúen lle falou de min, creo que foi Pedro Fariñas, de Caldo. El andaba á procura dalguén que lle explicase as características da nosa música tradicional, como funciona, de onde sae, etc.

C. Tangana foi o primeiro co que colaborei que me dixo: "vas levar un tanto por cento"

Querían incluír as raíces máis profundas mesturadas coa modernidade de hoxe en día, co que quere o público xeral, sobre todo, os siareiros do Celta. Chamoume e quedamos almorzar na miña casa. Logo había chamadas e foi todo aumentando pouquiño a pouco. Hai máis persoas que traballaron niso. Da mesma maneira, na música tamen aportei ideas, e, sobre todo moita información e as fontes iniciais porque penso que é de lei, e el tamén pensou o mesmo, en darlle o parabén aos primeiros recuperadores.

Sobre C. Tangana, falamos dunha persoa cun corazón inmenso, unha calidade brutal e un talento especial; pero, sobre todo, firme e serio. E, como curiosidade, apetéceme dicir que é a primeira persoa, que eu recorde, en toda a miña carreira profesional, e vou facer 30 anos, que me dixo: "Vas levar un tanto por cento". Dicir o bo dunha persoa non significa falar mal doutras, que conste.