Carlos Blanco: "Teño o don do humor, contei o primeiro chiste con 6 anos"

ACTOR, presentador, director... e, por suposto, humorista. O polifacético Carlos Blanco (Vilagarcía, 1959) descubriu de cativo que tiña un don: facer rir. Con só seis anos xa lle sacaba gargalladas á xente e así segue, 57 anos despois, gozando e facendo gozar ao seu público.

Como leva ser un dos mellores monologuistas de Galicia, con permiso de Touriñán?

(Risas) A min sempre me toca o segundo posto porque Touri é indiscutiblemente o ‘number one’. Estou moi orgulloso porque é o mellor humorista de Galicia, e eu confórmome coa medalla de prata. Non hai rivalidade, somos moi amigos e este mes rodaremos xuntos unha curta en Mondoñedo.



O pub Atlántico, en Santiago, tivo un pouquiño que ver en que vostede se dedique a este mundo...

Por suposto, o Atlántico foi o laboratorio, o primeiro lugar no que me atrevín a contar historias. Alí estaba Quico Cadaval, o meu mestre. Eu sabía que non podía chegar á súa altura pero intenteino. Aínda que a miña propia voz a atopei noutro mítico local de Santiago: o Modus Vivendi. Alí actuei cada luns durante 15 meses, foi marabilloso porque o público cada vez era máis, había colas... Ata cheguei a facer excursións coa xente. Alí construín o meu repertorio.

Fun quen de lograr que o público entendese que podo ser humorista e actuar en series, teatro ou cine. Non todos os humoristas teñen ese privilexio



O humor é algo innato ou desenvolveuno cos anos?

Teño a lembranza dunha primeira actuación con só 6 anos nunha festa parroquial. Contei un chiste e lembro coma se fose hoxe a satisfacción que sentín ao ver a reacción do público. Sen embargo, durante moitos anos fuxín do humor ata que aceptei que teño este don que a vida me regalou, teño a facilidade de facer rir e dixen: "Adiante!". Por fortuna fun quen de lograr que o público entendese que podo ser humorista e actuar en series, teatro ou cine. Non todos os humoristas teñen este privilexio.



Como se fai para causar gargalladas cando un non está de humor?

Cando alguén non quere é imposible logralo, como se te pos cabeza abaixo. Proba a contar un chiste nun tanatorio, non funcionará. O humor é recíproco, ti pos actitude pero o público ten que poñela tamén. Eu xa case nunca actúo se o público non paga entrada, non é por diñeiro, pero se alguén está disposto a invertir cartos en algo é porque realmente lle interesa. Se vas a un sitio onde te impoñen, tes a sensación de molestar e non o van a desfrutar.



Que queda do mítico Ladislao de Mareas vivas de aló polo 1998?

A esencia, a inxenuidade... Pero foi sepultado por Oubiña, e agardo que Oubiña sexa sepultado por outro. Son personaxes que deixan moita pegada e a xente recorda o último. De Ladislao queda tamén, por suposto, o meu primeiro gran éxito e o de moitos dos que formamos parte dese elenco. Recordemos a aquel primeiro Luis Tosar, que agora é un dos mellores actores do mundo...

Falei con Oubiña antes de rodar Fariña, non foi unha conversa agradable. Non é santo da miña devoción, nin eu son da del



En Fariña meteuse na pel de Oubiña, que ademais é o seu veciño. Coñecíao antes da serie?

Falei con el antes de rodar, pero non foi unha conversa agradable nin nos fixemos amigos, nin moitísimo menos. Non é santo da miña devoción nin eu son da del.



Que supuxo na súa traxectoria este papel?

Abriume moitas portas, desde participar en La unidad, a Los favoritos de Midas ou nunha serie que estou rodando en Portugal. Así que imaxina o agradecido que estou, non tanto a Oubiña, senón aos guionistas, produtores e directores da serie.



Participou en Volver de Almodóvar, compartindo elenco con Penélope Cruz. Como recorda ese cásting?

Foi un papel pequeno, pero recordo con agarimo a proba que fixen en Madrid. Era un día de moita calor, caían os paxaros. Levei unha camisa azul rechamante porque sabía que a Almodóvar lle gustan as cores intensas. E efectivamente colleume para o papel (risas). Cheguei ao seu despacho ao lado de Las Ventas. Pasáronme dentro e alí estába Penélope e Almodóvar. E eu alí no medio, tiven a sensación de que non pintaba nada. Penélope e Pedro estaban en pleno romance, falaban coa mirada. Sentinme como cando estás diante de dous namorados. E eu era unha carabina cunha camisa azul (risas). Cando me tocou o turno soltei o meu texto e como non me trabuquei Pedro debeu pensar: ‘Este váleme’. Debo dicir que os dous foron moi amables. Foi un privilexio participar en ‘Volver’ pois está claro que estar nunha película así ten moito impacto. De feito recibín ata mensaxes de xente desde sitios tan diversos como Tokio ou Sao Paulo dicindo que me viran.

No cásting de Volver levei unha camisa azul rechamante porque sabía que a Almodóvar lle gustan as cores intensas. E efectivamente colleume para o papel (risas)



Radio, tele, teatro, cine… Ten ganas dalgún papel concreto?

Pois si, e aproveito para soltalo aquí. Encantaríame encarnar o papel do garda civil de Todo esto te daré, a novela de Dolores Redondo que transcorre na Ribeira Sacra. Ese home gordo, rabudo... Quero facelo, creo que se me daría ben e ata engordaría como fixen para Oubiña.



E como leva a súa descoñecida faceta como cantante?

Moitos actores adoramos cantar, eu son un deles. Sempre quixen ser a da dereita das Supremes (risas). De neno cantaba no coro da igrexa, logo quedoume esta voz ronca que hoxe da só para facer os baixos na coral da Illa de Arousa. Pero teño unhas cantas cousas gravadas e compuxen varias pezas que me darían ata para un disco.



Ten entre mans a única obra teatral escrita por Domingo Villar, Síbaris. Que nos pode adiantar?



Foi un regalo que me fixo en vida. Púxome diante dun texto, a súa primeira obra de teatro e díxome: "Escribina pensando en ti". Pode que fose un cumprido pero fíxome ilusión. Lina e díxenlle que iamos cara adiante. El quería facer unha das personaxes e pareceume estupendo. Puxémonos mans á obra e infelizmente faleceu... Quedei desolado e orfo, como quedou a literatura galega. Tardei uns días en falar coa súa viúva e díxenlle que quería seguir adiante. E se temos saúde no 2023 estrearemos a comedia Síbaris, sen Domingo en presenza, pero con toda a súa calidade e esencia. Para honrar a súa memoria.

Teño entre mans Síbaris, a única obra teatral escrita por Domingo Villar. Foi un regalo que me fixo en vida; dixo que a escribira pensando en min. Estrearémola no 2023 para honrar a súa memoria



Está inmerso tamén en Tercer cuerpo, unha obra de Tolcachir con Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Nuria Herrero e Gerardo Otero.



En setembro arrincamos a xira por España e viremos tamén a Galicia. Cando lle dixen a meu fillo Lois que ía traballar cun grande coma Tolcachir non o podía crer, é un privilexio absoluto.



Vai traer a Lugo Os mellores monólogos. Difícil resumir 30 anos de traxectoria en 60 minutos?



Este espectáculo, coma todos, é un xogo, e como teño bastante repertorio, cada día improviso e collo dun e doutro. En Lugo vou facer algo relacionado co Arde Lucus, algo que só é para esta cidade na que hai un público moi especial. Non é porque vaia actuar, pero díxeno sempre, o público lucense é o mellor de Galicia, é o que mellor escoita e o que mellor aplaude.

Son un decatleta escénico. Podo presentar, dirixir, facer monólogos, escribir, actuar... Desenvólvome ben en diversas habilidades escénicas



Carlos Blanco non para nunca?

Como dixo Fassbinder: "Xa descansarei cando morra". Agora toca desfrutar ao máximo.



Como se define en dúas palabras?

Son un decatleta escénico. Podo presentar, dirixir, facer monólogos, escribir, actuar... Considero que me desenvolvo ben en diversas habilidades escénicas.