Tony Lomba: "Tengo mucho rollo con Lugo porque los padres de mi expareja viven ahí"

Tony Lomba se presenta como Germán y aclara: "Tengo bipolaridad. En el DNI, soy Germán. En el escenario, soy Tony Lomba". Así que este hombre es Germán, el padre de familia monoparental que brega todos los días con dos hijos adolescentes —de 19 y 17 años— quienes, por cierto, apenas siguen su carrera musical: "Estos años empezaron a asistir a algún concierto de puertas abiertas pero no tienen mucho apego a mi rollo artístico", cuenta.

Pero también Germán es Tony Lomba, el crooner gallego y rey de la canción ligera que tanto canta a Frank Sinatra como a Pablo Abraira o Raphael y que apuesta por vestuarios excéntricos sobre el escenario.

El caso es que Tony-Germán vendrá a cantar a Lugo este fin de semana. La cita será en la sala Jagger, el sábado, a las 23.00 horas. La entrada cuesta 10 euros, anticipada, y 12, en taquilla.

"Tengo mucho rollo con Lugo porque los padres de mi pareja anterior, hasta hace dos años, viven ahí y tengo química con esa ciudad. Fui al Clavi y también toqué en el restaurante del Mercado de Quiroga Ballesteros donde trabajaba Jacobo, el del Santeiro’s, de cocinero...", dice.

El show que traerá este cantante de Vigo a Lugo se llama Tony Lomba y su atril. En este caso, no vendrá con Eladio Santos, con quien hace todos los años una actuación navideña y que formó parte, con él, de un grupo llamado Los Tres Sudamaricones, en el que también estaba Rubén Sousa, que tocó en Family Folks.

¿Por qué el atril? Para recordar la letra de las canciones aunque Tony deja siempre el campo abierto a la improvisación. "Me dijo una vez Eladio: "¿Se sabe la gente las letras y tú no?". Pero no es así. Las canciones me las aprendo pero tengo rebeldía escénica y las descoloco, improviso mucho, lo mismo que en una regueifa", apunta Tony.

Le preguntamos por el repertorio que cantará en Lugo y, como personaje variopinto que es, lo describe así: "Habrá un abanico muy loco. La matriz es la música ligera pero tanto cantaré canciones de Pablo Abraira, Nino Bravo, Raphael, Frank Sinatra... o sea, el mundo crooner, como una de C Tangana o Y.M.C.A, de Village People. Alguno dirá, oyendo todo eso: "¿Qué hace ahora este jamao?", dice.

Pero no, él no se considera precisamente un jamao, aunque salga disfrazado de Victoria's Secret al escenario. "Mi vestuario siempre es excéntrico. Fui de Victoria0s Secret, de Tip y Coll (con Eladio Santos) o con un traje de Swarovski". Sin embargo, a Lugo vendrá más formal. Con camisa habanera y "de azul clarito". "Cuando subo al escenario soy Tony Lomba, un tío provocador, ‘descolocante’, que le canta las 40 a los que hablan mientras que suena música ligera, un tío bravo. Y cuando soy Germán, soy también un terremoto pero soy más razonable", cuenta.

Ahora mismo, de lunes a viernes y de nueve a dos, Tony es Germán, el alumno que asiste a un curso de logística y transporte y que espera encontrar en la distribución un futuro laboral, tras haber dejado un gabinete de comunicación desde el que llevaba dos distribuidoras de discos y la promoción de músicos. El fin de semana, en cambio, Germán se convierte en Tony, el mismo que, en la pandemia, retransmitía por internet los conciertos que daba desde su balcón los viernes. "Aquello fue bastante rumboso, sí", recuerda.