"Temos a obriga moral de que haxa público para todas as artes escénicas"

Son unha asociación cultural que non só fan teatro senón que tamén programan obras de teatro e espectáculos doutras artes escénicas. Despois de vinte anos aportando o seu gran de area á cultura en Lugo, o colectivo Hipócrita Teatro encara outro trimestre máis cunha programación na que se combinan xéneros tan dispares como a danza, a improvisación ou a traxicomedia musical.

En total, serán cinco espectáculos —patrocinados pola área de Cultura da Deputación— que se poderán ver na sala que a asociación ten na rúa Doutor Gasalla en Lugo, o Escenario Hipócrita, entre este mes e o de xuño.

As citas serán o segundo e o cuarto sábados de cada mes, ás oito. Non hai entrada. Hipócrita Teatro funciona co que eles chaman "billeteira inversa". Éntrase de balde —para que todo o mundo teña acceso á cultura— e, cando se sae, cadaquén aporta o que lle parece segundo a valoración que lle dea ao espectáculo.

Abrirá a programación trimestral o grupo compostelán Improversados, o día 13, co seu espectáculo de improvisación musical ‘Épica vulgaris’. O 27, o grupo vigués Lohengrín Teatro porá en escena ‘Terra’, un espectáculo de teatro danza simbólico.

No mes de maio, o Escenario Hipócrita acollerá a preestrea da primeira peza dunha nova compañía lucense Satori, titulada Masculino singular, unha traxicomedia musical interpretada por Gustavo Fouce e dirixida por Sonia Fernández. Será o día 11.

A finais de mes, o 25, virá a Lugo a obra Lear en las catedrales, un drama baseado no poema de José Hierro ‘Lear en los claustros’, que porán en escena os cántabros Ábrego.

Pechará a programación o espectáculo unipersoal ‘La extranjera’, de Stephanie Cubides, docente e actriz colombiana , o 8 de xuño. ‘La extranjera’ é unha peza que narra o eterno conflito que hai entre a permanencia e a partida.

Hipócrita Teatro é unha asociación nada en 2004, nun obradoiro teatral do Concello de Lugo. Daquela semente, saíu un proxecto que engloba tanto a un grupo de teatro amador como a un conxunto de xente interesada nas artes escénicas que se dedica á programación cultural, ao deseño de vestiarios, escenografías, redes sociais, dirección ou iluminación.

"Agora estamos unhas vinte persoas na asociación, pero estamos abertos a quen se queira apuntar e ás distintas facetas nas que se queira colaborar porque non todo o mundo quere actuar", explica María José García, unha das fundadoras.

Dentro do seu labor como programador cultural, o colectivo recolle propostas pero tamén convida a outros a vir actuar a Lugo, nun proxecto no que teñen cabida todas as artes e todos os perfís.

"Tanto houbo espectáculos de maxia como de improvisación. O que non podemos facer é concertos, por falta de espazo. As propostas véñennos tanto de profesionais como de afeccionados así como de entidades como a Deputación ou a Federación Galega de Teatro Amador", comenta María José García.

Nestas dúas décadas, Hipócrita Teatro soubo manter un público fiel, que adoita asistir aos espectáculos —propios ou alleos— que eles programan. Pero tamén teñen o seu público puntual, que acode a algún espectáculo que lle interese. Do que se trata é de apostar polas artes escénicas.

"Dicir que somos un revulsivo da cultura na cidade é moito dicir pero si que soubemos manternos vinte anos creando un tecido cultural cada vez máis rico en Lugo. E, como asociación e grupo teatral, penso que temos a obriga moral de fomentar que haxa público para o teatro e todas as artes escénicas", asegura María José García.