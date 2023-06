Telmo Fernández, un músico "sen tempo para as cousas sen alma"

Telmo Fernández definíase, en inglés, como "músico con gusto ecléctico, sen tempo para as cousas sen alma". O martes faleceu en Lugo, a cidade á que regresara para acomodala como base para a súa carreira de guitarrista con proxección internacional, que o levaba a tocar por toda Europa e Estados Unidos.

O instrumentista, compositor e arranxista era fillo de Fidel Fernán e pai dunha rapaza de 18 anos. Nacera a mediados dos anos 70 en Feira do Monte (Cospeito). Enraizara o seu estilo na música desa época, da que citaba como influencias "desde guitarristas como Grant Green e Wes Montgomery a artistas icónicos como Roy Ayers, Mongo Santamaría, Albert King, James Brown, Elio Revé o Pacho Alonso".

Cursara estudos de música en Lugo e Santiago para continualos nos Estados Unidos. José Luis Díaz, un dos promotores do Festival de Jazz de Lugo, explica que o seu interese foi pasando "do blues e o organ trio ao latin jazz", que protagoniza o seu último álbum, El Maldecido (2022). Telmo Fernández sinalaba que ese álbum era un traballo realizado "junto a los músicos cubanos más aclamados de la escena española (Yuvisney Aguilar, Jorge Vistel, Harold Rey, Yarel Hernández)". Definíao como un regreso "a la salsa brava y la música afrocubana de los años 70 a través de once temas compuestos y arreglados" por el mesmo.

O contrabaixista Xacobe Martínez Antelo sitúa o músico finado nas "fronteiras entre o jazz, o blues, o rhythm and blues e as músicas afrodescendentes, porque están moito máis próximos do que parece". Sobre ese cruce, apuntou que "son pólas dunha mesma árbore, non hai un xiro nin un volantazo" na carreira de Telmo Fernández.

O propio guitarrista lucense detallaba nunha entrevista que concedera a El Progreso en agosto do 2021 que "llevaba mucho tiempo haciendo jazz, mucha música con organista", como líder de Telmo Fernández Organ Trio, pero optara por "hacer algo mezclando los ritmos latinos, una especie de fusión de géneros similar a lo que se vivió en la Nueva York de finales de los sesenta y principios de los setenta".

O contrabaixista compostelán foi unha das primeiras persoas en escoitar El Maldecido porque Telmo Fernández lle enviara as probas meses antes de lanzalo. Percibe ese disco "metido de cheo no cubano, no son e no latin jazz".

Suso Atanes, director de Estudio Escola, dixo este mércores na Radio Galega que o falecido "estaba preparando un novo disco en Ourense con Iván Salgado do que soamente faltaban as partes de Telmo Fernández". O seu tío e escritor Miguel Anxo Fernán Vello destacaba este mércores que "como músico de jazz era extraordinario, como escribía a crítica internacional, e como compositor tiña unha capacidade extraordinaria para a construción de melodías novas porque, asumindo a tradición, sempre avanzaba máis alá".

Suso Atanes, responsable de Estudio Escola, un centro compostelán no que se dá clase de jazz, definiu o xeito de concibir a música de Telmo Fernández como "sincero e ético, purista e no estilo e na forma de tocar". Engadiu que "estaba aberto a fusións, pero quería que a música saíse da alma"; porque non rexeitaba a mestura, pero pedía que "non perdese a identidade, que tivese raíz".

Na visión de Atanes, "era tenaz na súa sonoridade, mantíñase nas súas ideas musicais". "Telmo necesitaba sentir a música", remarcou en coincidencia co propio guitarrista. Xacobe Martínez Antelo indica que era "directo" mesmo "nas súas opinións sobre o panorama musical do país; aínda que non era ofensivo" porque facía crítica con honestidade.

Cando tocaba a guitarra "era brutal porque soaba coma un vello negro de setenta ou oitenta anos tocando jazz, blues ou soul".

Fernán Vello lamenta que, "sendo un guitarrista de moi alta calidade fose tan pouco coñecido no seu país". Hai un par de anos ofrecera varias actuacións en Lugo, Vilalba e Monforte. Eses concertos déraos como Telmo Fernández & The Latin Soul Jazz Band.

Martínez Antelo (1976) indica que era da súa xeración. "Tivera a súa época máis feliz cando nos reuniamos un día á semana nas jams sessions do club Dado Dadá de Santiago a fins dos anos 90 e principios dos 2000". O Dado Dadá é un local de Compostela no que se xuntaban os membros dunha xeración galega e emerxente de intérpretes de jazz que procedían de diversas localidades do país.

"Excelente pedagogo"

Miguel Anxo Fernán Vello fixo referencia a unha master class que impartira o ano pasado no conservatorio superior de música da Coruña subliñando que "era un excelente pedagogo, sobre todo na explicación dos pormenores técnicos, porque entendía a música como comunicación". Tiña experiencia como docente na Estudio Escola.

Incidindo nesa idea, Suso Atanes apuntaba que, "cando chegou a Estudio Escola" el logo reparou "nas facultades e no interese en todo o que podiamos darlle", non soamente no ámbito estritamente musical, senón tamén no das relacións que xa daquela empezou a tender con outros músicos de países como Alemaña.