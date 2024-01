"As tatuaxes na cara fan que se fixen máis en min"

Fixo o seu primeiro cásting hai pouco máis dun ano e xa participou, como actor, en catro series e vai pola quinta. No currículo deste rapaz lucense, de tan só 26 anos, figuran series que se emitirán en Netflix, Amazon Prime e Movistar Plus como Clanes, Operación Marea Negra, Rapa e Caso Asunta. Podería ter sido futbolista —xogou no CD Lugo e na SD Residencia— pero fíxose actor. Esta mesma semana, vén de empezar a rodar outra máis. Desta vez, producida polos Javis para Atreseries.

Pasou do fútbol ás series. Como deu este paso?

Sempre facía teatro, no Antroido, co grupo da asociación do meu pobo, Salcedo, en A Pobra do Brollón, pero coñecín a Bene, Benedicta Sánchez, Goya á Actriz Revelación por O que arde, e ao actor Abelo Valis e decidín presentarme aos cástings.

Que tivo que ver Benedicta en que puxese un pé nos cástings?

Bene comentoume: "Se che gusta, por que non intentas formarte?". Tamén me animou a ir aos cástings. E a aposta saíu ben.

En que cre que se fixaron, á hora de facer os cástings, para que o fichasen en tantas series?

Teño unhas características físicas que non son moi comúns: mido 1,90 metros, son moi delgado e teño unhas tatuaxes na cara que fai que se fixen máis en min.

Influíron tanto as súas tatuaxes na cara e no resto do corpo?

Creo que si. Esta imaxe é como unha obriga porque non vou ter tanto futuro en traballos normais e chamas máis a atención. Ademais, tamén fago música electrónica cun produtor italiano. O meu nome artístico é Rare Tip, teño máis de 174.000 reproducións en Spotify e fixen unha xira por doce cidades españolas sendo teloneiro de Papi Trujillo.

En cantas series participou desde que empezou como actor?

Empecei a finais de 2022 e no meu primeiro ano, en 2023, participei en catro series. Vin nun bar que se buscaban actores para Clanes, que está a piques de estrenarse en Netflix, e presenteime ao cásting despois de pasar unha noite de festa. Vai de narcotraficantes e digo dúas frases nada máis. Pero despois enganchei con Operación Marea Negra, de Amazon Prime, e rodei con Óscar Jaenada, que fixo Piratas del Caribe. Iso xa foi máis grande. Máis tarde, veu Caso Asunta, onde fago unha aparición moi breve, e Rapa, onde contactei co produtor Diego Méndez, de Alén Films. Esta semana empecei, ademais, cunha nova serie producida polos Javis onde, por primeira vez, non fago de malo. Estrearase en catro meses pero non podo dicir máis.

Sempre lle gustou ser o malo da película tamén na ficción?

Sempre fixen de malo pero nesta última non. Na vida cambia un pouco o conto, dá unha volta de 180 grados. Non son tan malo.

Que foi o que máis lle chamou a atención de todo este mundo?

A seriedade e profesionalidade con que todo se fai.

En que series está máis orgulloso do papel que fixo?

Entre ‘Operación Marea Negra’ e ‘Rapa’ non sabería cal escoller.

De rapaz, viviu en Lugo e en Monforte e despois, en Madrid e Ourense. Agora volve a Monforte. Pódese chegar a Hollywood tamén desde aquí?

Teño facilidade para trasladarme cando toque traballar e eu prefiro quedar por aquí.