Tanxugueiras lanzará su nuevo disco el 29 de julio

Tanxugueiras ya tiene fecha de lanzamiento de su tercero disco: el viernes 29 de julio. Las pandeireteiras sacaron en los últimos meses algunos de los sencillos que formarán parte del álbum, como Desidia, Pano Corado, Averno, Figa, Midas o Terra.

El nuevo álbum, que las cantareiras están avanzando en los directos de su gira Midas, tendrá su presentación oficial en un festival: será el sábado 6 de agosto en el marco del SonRías Baixas de Bueu.

Además, el trío, en un guiño a sus fans, aprovechó este anuncio para presentar la Plataforma de Afectadxs por el Nuevo Álbum de Tanxugueiras, una campaña de preventa de su tercer disco en la que Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro animan al público a reservar y apoyar su nuevo trabajo discográfico.

"No tenemos la portada, no tenemos el nombre del disco y, como sigamos así, no vamos a tener vergüenza. Pero si crees que somos una inversión más segura que las criptomonedas, ya puedes apoyarnos con la preventa del disco", señalan las músicas. Esta iniciativa tiene por objetivo "combatir el tanxumono", cuyo síntomas, dicen, son "el tembleque panderetero en una de las manos o aturuxar más de tres veces al día sin motivo aparente".

El acceso a la preventa del disco está disponible desde la propia página web de la plataforma o a través del siguiente enlace.

Nuevo single en San Xoán

Además, Tanxugueiras quiere celebrar este San Xoán presentando un nuevo tema. Así, el próximo viernes 24, a partir de las 00.00 horas, Tanxugueiras publicará en todas las plataformas digitales Seghadoras, tema que se acompañará de un videoclip que tendrá, de nuevo, a Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro como protagonistas.