Tanxugueiras e Comando Curuxás actúan en Melide

A FOLIADA de Melide celebra a súa XV edición entre este sábado e este domingo. O evento, cuxa última edición tivo lugar en 2018, é unha das citas de música e baile tradicional máis destacadas e multitudinarias de Galicia. Nesta edición de 2022 retomaranse os elementos tradicionais das citas previas e contarase cunha sólida oferta musical onde destaca a presenza das Tanxugueiras en concerto e de Comando Curuxás.

Na presentación da programación, á que asistieron o alcalde, José Manuel Pérez; e a concelleira de Cultura, Mayka Basalo; insistiuse en que nesta ocasión, o Concello recolle o testemuño da Asociación Cultural O Castelo, tradicional organizadora do evento. Faino, en palabras da edil de cultura, "con todo o respecto polo formato da Foliada e polo legado de catorce edicións previas organizadas por O Castelo, e toda a vontade para que siga medrando como unha das principais festas de música tradicional galega".

O sábado volverán as actividades tradicionais como o Serán e o Concurso de Cantos de Taberna. Este último celebrará a súa edición número once na zona dos viños. Dende o ano 2009, o mediodía do sábado sempre acolleu este evento onde todas as persoas asistentes poden gozar dos cantos polos locais da zona antiga de Melide.

En canto ao Serán, participarán, Froito Novo, Herba Grileira e Pozo Pequeno, todos de Melide; e O Bingo Birón, Gaiteiros do Balado e Penajulpilleira de Toques; A Maristela e Fol da Chousa de Santiso; O Bringuelo de Arzúa, Palacio do Rei de Palas e Lumieiras do Morrazo.

Este sábado tamén terá lugar o concerto de Comando Curuxás, cun amplo repertorio vocal e instrumental e unha vocación ligada á música tradicional, o seu espectáculo incluirá ritmos bailables para compor unha actuación que gustará a todo o mundo.

A potente programación musical rematará o domingo coa actuación das Tanxugueiras. O terceto conformado polas irmás Sabela e Olaia Maneiro e Aida Tarrío, que reinterpreta e achega a unha nova xeración a música tradicional galega.

A XV edición da Foliada de Melide contará novamente coa mostra de artesanía, que reunirá artesáns de todo o país en postos que inclúen elementos tan diversos como instrumentos musicais, traxes tradicionais ou tallas en madeira, pedra e coiro.

Programa

Sábado

11.00 ▶ Mostra de Artesanía e Instrumentos. Rúa Convento

11.30 ▶ Xigantes e cabezudos. Os Treboeiros da Muimenta

12.00 ▶ Cantos de Taberna. R/ Viños

15.30 ▶ Premios dos Cantos de Taberna. Praza do Convento

17.00 ▶ Os Treboeiros da Muimenta

17.30 ▶ Obradoiro de baile. Bailabén. Cantón de San Roque. Para nenos

18.30 ▶ Obradoiro de baile. Bailabén. Cantón de San Roque. Adultos

19.00 ▶ Marcha Gaiteira

Serán ▶ Serán. Praza do Convento

0.00 ▶ Comando Curuxás



Domingo

11.00 ▶ Mostra de Artesanía e Instrumentos. Rúa Convento

11.30 ▶ Xigantes e cabezudos

12.00 ▶ presentación do libro O Toque Pechado. Capela Santo Antón

13.00 ▶ Agrupación de Pé Feito. Praza do Convento

14.00 ▶ Vermú. Cé Orquestra Pantasma. Praza das Ichoas

17.00 ▶ Migallas Teatro. Cantaxoga. Praza do Convento

18.00 ▶ Xogos populares. Praza do Pozo Pequeno

18.00 ▶ Mostra de Baile Tradicional. Asociación Cultural Xirandola. Praza do Convento

19.00 ▶ Tanxugueiras. Parque de Rosalía de Castro.