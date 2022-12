Tamar Novas: "Los niños que actúan en la peli me han enseñado a ser mejor"

Jugar con los límites, cruzar fronteras, balancearse sobre la delgada línea que separa lo aparentemente real de lo imaginado y descubrir que, a veces, "no es tan fácil discernir dónde acaba la razón y empieza la locura, dónde termina la vida y da comienzo la muerte".

Ese es el objetivo, según el actor Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986), de Cuerpo abierto, el largometraje dirigido por Ángeles Huerta y basado en un relato de Xosé Luis Méndez Ferrín incluido en el libro Arraianos, que explora las creencias ancestrales gallegas.

En la película, que será presentada por los hermanos Coira el jueves a las 20.30 horas en los cines Códex de Lugo, un joven profesor llamado Manuel -encarnado por Novas- llega a una aldea de principios del siglo XX situada en la frontera entre Portugal y Galicia donde todavía hay arraigada una fuerte creencia en supersticiones centenarias que marcan la cotidianidad de sus habitantes y el devenir de los acontecimientos.

En cualquier otro lugar, los sucesos que viven los vecinos del pueblo podrían parecer totalmente improbables, pero, en Lobosandaus, hasta una mente sumamente racional como la de Manuel puede acabar planteándose la veracidad de los hechos más extraordinarios.

"La película es buena por todo el trabajo que hay metido detrás, por la historia escogida, pero, sobre todo, por el escenario donde suceden las cosas, que es mágico y es envolvente", explica Tamar Novas, minutos antes de asistir al estreno oficial de su última película. "El ambiente logra realmente meter al espectador en la historia", insiste.

Rodada en la localidad ourensana de Muíños, Cuerpo abierto aborda la creencia popular gallega de las almas errantes que vagan por los bosques y las aldeas en busca de cuerpos que habitar.

"Aunque la historia se ambiente hace un siglo, trata temas con gran vigencia, como los límites que separan la razón de la locura o la línea que divide lo masculino de lo femenino", advierte Novas.

Cuerpo abierto interpela al espectador y le obliga a enfrentar preguntas complejas, que difícilmente tienen una respuesta concreta. "No hay que ir al cine con la mentalidad de quien va a ver algo lejano, propio de otro tiempo -que también-, sino con la conciencia de que hay muchas cosas que cuenta la película que son extrapolables a nuestros días".

Los niños son otros de los grandes protagonista del largometraje y, aunque son ellos los que reciben en su aldea a un maestro para que les enseñe, "es el personaje del profesor el que al final acaba prendiendo de ellos lecciones sumamente importantes para la vida", confiesa su intérprete.

Una inversión de papeles que no solo se da en la ficción, sino también en la construcción de la propia película. "Los niños que actúan en Cuerpo abierto me han enseñado a ser mejor, no solo mejor actor, sino también mejor persona; me han dado otra perspectiva del cine y del mundo".

Izan González es uno de los intérpretes infantiles. "A sus once o doce años ha conseguido hacer un papelón increíble», asegura el actor gallego. «Es un adulto disfrazado en un cuerpo de niño, al punto de que su mirada de las cosas me inspiró muchísimo», reconoce.

Tamar Novas debutó en el cine hace ya más de dos décadas y ganó un premio Goya como mejor actor revelación por su interpretación en Mar adentro (2004). Posteriormente ha trabajado multitud de proyectos cinematográficos, como Los abrazos rotos (2009) de Pedro Almodóvar, o Elisa y Marcela (2019) de Isabel Coixet.

"Comencé con once años en La lengua de las mariposas, como alumno, y ahora soy yo el maestro", explica emocionado. De hecho, los pupitres y la mesa del instructor que aparecen en la película de Fernán Gómez, donde Novas hizo de pupilo, han sido rescatadas para esta producción en la que ahora es profesor.