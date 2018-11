El escritor y periodista Juan Tallón presenta este tarde en Lugo su novela Salvaje Oeste, sobre esa época en la que España empezó a "confundir la política con los negocios" y por la que desfilan personajes como políticos, periodistas o empresarios que adoran el dinero. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en la librería Lectocosmos, y contará con la presencia de los redactores de El Progreso Miguel Olarte y Santiago Jaureguizar.

"Trato de captar una época en la que los negocios eran tremendamente divertidos para algunos, porque siempre eran buenos", explicaba en una entrevista con Europa Press. "Ahora ha evolucionado o se ha sofisticado, por eso la novela puede seguir leyéndose durante años como una obra de actualidad", señalaba el autor nacido en Vilardevós (Ourense) en 1975.

Por Salvaje Oeste desfilan un presidente de un club de fútbol con negocios en la construcción, una alcaldesa de Madrid que actúa con despotismo en todas sus decisiones, un director de periódico más cercano al poder que de destapar noticias o un presidente del Gobierno dispuesto a conformar un equipo de ministros de entre sus amigos de pupitre.

"Tenemos la sensación de que su mundo no es el nuestro, pero sus decisiones son las que nos gobiernan"

Tallón advertía que se trata de "una suma de personas o trasuntos de personas inventadas", que no tienen que ver con la realidad. "No me quita el sueño que alguien se reconozca, porque sentirse aludido y ponerlo de manifiesto en público es una ridiculez: sería una suma de coincidencias", destacaba Tallón.

Cada individuo que circula por la novela desarrolla una trama que terminará confluyendo en una sola y, a través de ellas, Tallón aborda algunos de los sectores que han sido claves en los últimos años en España. Entre ellos, la construcción, que es "ya un icono, tanto de modelo económico como de especulación, y buen resumen de estos años de excesos".

También la podredumbre de cierto periodismo está presente, Un joven periodista trata de destapar una trama inmobiliaria, mientras el director de otro diario mantiene reuniones con poderosos empresarios intentando tapar sus vaivenes. "En un momento, el periodismo cambió de ser vigilante y crítico con el poder a relajarse y convertirse en cómplices levantando nuevos gobiernos", lamentaba Juan Tallón.

"En España el precio a pagar por los actos de las élites es bajo respecto a los abusos"

De Salvaje Oeste tampoco se escapa la conversión del fútbol en un negocio más. "Los palcos se han convertido en un lugar de dispersión en el que las élites se distraen del propio partido". No obstante, el sector social peor retratado en la obra de Tallón es el de los políticos, de los que cree que "han fundado su propia realidad, que no es la de los demás".

"Tenemos la sensación de que su mundo no es el nuestro, pero sus decisiones son las que nos gobiernan. A la gente le queda sobrellevar su existencia como buenamente pueda y superar el papel de víctimas que parece que representa la ciudadanía en su conjunto. Nos queda rebelarnos", señalaba el escritor y experiodista.

En este sentido, alertaba de que las personas elegidas para representar a los ciudadanos "no los representan tanto a ellos como a sus intereses y a los de sus círculos". "En España el precio a pagar por los actos de las élites es bajo respecto a los abusos: aún así, en algún lugar remoto se encuentra la expectativa de que nuestra clase política se parezca más a los ciudadanos", concluía.